Los errores más comunes que se cometen en el entorno digital: "Es un riesgo que no puedes correr"

La seguridad en internet es algo muy importante, pero a su vez, no somos conscientes de su trascendencia. Cuando aceptamos las cookies de un sitio web, cuando nos creamos un perfil en una red social, al descargarnos una aplicación... Son ejemplos que implican compartir información personal que luego puede acabar en manos de hackers.

Guillermo Cánovas, director del Observatorio para la promoción de uso saludable de la tecnología Educa Like y experto en seguridad infanto-juvenil en internet ha pasado por el podcast de Atresmedia Amor en tiempos de wifi, donde ha dado consejos para un mejor uso de internet. También ha advertido sobre algunas prácticas muy habituales que comprometen la seguridad de nuestros datos en la red.

La importancia de la huella digital

Por ejemplo, dar 'me gusta' a algo en redes sociales aporta mucha más información de la que creemos. "Los jóvenes no son conscientes", ha advertido el experto. También, cuando nos descargamos una aplicación, es "muy importante" leer el texto que aparece siempre sobre los permisos. Al concederle a la aplicación el permiso de acceder a nuestra ubicación, esta "va a saber casi todo de ti".

Ya metidos en la inteligencia artificial, el experto ha mostrado su preocupación por la cantidad de información que los jóvenes comparten con ella. Por ejemplo, el caso de una chica que le cuenta sus sueños o sus problemas personales. "Tú no sabes dónde van a terminar esos datos", ha avisado, porque pueden ser utilizados con "buena intención" o acabar en manos de ciberdelincuentes.

Todo esto configura lo que se conoce como "huella digital", todo el rastro que dejamos de nosotros en internet y que puede condicionar hasta algo tan básico como ser elegido en un trabajo o no. Por eso, Cánovas ha aconsejado no dar demasiada información personal en redes sociales y utilizar tu perfil "para lo que te interesa realmente".

El error más común

Si bien, el error más común es el de utilizar la misma contraseña para todo. Las personas alegan que así es más fácil, porque si no, se les puede olvidar. Pero el exero se ha mostrado contundente: "Es un riesgo que no puedes correr". Si usas la misma contraseña para todo, si un hacker se hace con ella, tendrá acceso a todo sobre ti. Por ello, ha aconsejado apuntarlas en un papel o cambiarlas constantemente.

En el caso de la inteligencia artificial, el mejor consejo, según el experto, es no proporcionar ningún dato que nos pueda identificar. En el caso de hacerle una pregunta que implique darle datos nuestros, lo aconsejable es iniciar sesión en la IA, sino hacerlo como un usuario nuevo, para que no lo pueda relacionar con nosotros.

Top tres consejos de seguridad

También es clave activar el doble factor de autenticación. Aunque muchas personas creen que es "un peñazo" es lo mejor, porque al sistema no le vale solo con la contraseña, también te envía un código para comprobar que eres tú realmente. "Te va a librar de la mayoría de los ataques de phishing, es básico", ha asegurado. En el caso de detectar que nuestros datos se han filtrado, lo primero y más importante es cambiarlos.

Así las cosas, Guillermo Cánovas ha hecho su top tres de consejos de seguridad: "Máximo nivel de privacidad en todo, no facilitar información personal gratuitamente y leer las condiciones cada vez que te descargas algo".