El ensayo general para el eclipse total del 12 de agosto: El 30 de abril podrás verlo sin salir de tu ciudad

Aún quedan 112 días para el 12 de agosto, cuando en España se podrá contemplar el primer eclipse solar total en más de un siglo, pero en unos días se podrá hacer una especie de ensayo general para asegurarse de que el lugar elegido permitirá una buena visibilidad.

Para observar bien el eclipse habrá que estar en la franja de totalidad, pero además habrá que poder ver el Sol sobre el horizonte al atardecer. Una montaña, unos edificios u otros obstáculos visuales pueden arruinar la visión.

"Día gemelo" del eclipse

En los próximos días, será posible ver el Sol en la misma altura sobre el horizonte que durante la totalidad del eclipse, "si ves el Sol entonces, lo verás durante el eclipse", indica el Real Observatorio en sus redes sociales.

Los mejores días para hacer esa prueba son el 28 y 30 de abril, pero unos días antes o después, en concreto el 28 y el 2 de mayo, "es parecido", solo que estará un poco más a la derecha o a la izquierda.

En concreto, el 30 de abril habrá que mirar hacia el oeste, entre las 20.19 y las 20.25 horas, aproximadamente, para ver el Sol exactamente en el lugar donde se verá eclipsado el 12 de agosto.

Ese ensayo general de visibilidad debe hacerse llevando unas gafas de eclipse para mirar a nuestra estrella, recuerda el Real Observatorio.

Según indican los expertos, el 30 de abril se producirá una "curiosa" coincidencia astronómica, que permitirá realizar un "ensayo general" del eclipse. "Será un día gemelo del eclipse, en el que el Sol ocupará exactamente la misma posición que tendrá durante el eclipse total de agosto", han subrayado desde el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia.

"La explicación es sencilla y fascinante a la vez. Debido a la geometría de la órbita terrestre y al movimiento aparente del Sol en el cielo, a finales de abril el Sol se situará prácticamente en la misma posición que tendrá el 12 de agosto a la hora del eclipse. En términos prácticos, eso significa que si el 30 de abril se mira hacia el oeste a la misma hora del eclipse -alrededor de las 20.20 horas-, se verá el Sol exactamente en el lugar donde aparecerá eclipsado en agosto", han explicado.

Este detalle es "crucial" porque el eclipse de 2026 ocurrirá "muy cerca" del horizonte, algo "poco habitual". El Sol estará a unos grados de altura cuando llegue la totalidad del fenómeno, por lo que cualquier obstáculo, como una montaña o un edificio, podría "arruinar" la observación.

El eclipse en su fase de totalidad se podrá ver al cien por cien en una franja que cruza las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Trío de Eclipses

El del 12 de agosto es el primero del llamado Trío de Eclipses, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.