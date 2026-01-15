Eclipse solar total de 2026: El mejor lugar para verlo en Cuenca

España se prepara ya para los históricos eclipses de sol que se van a suceder durante los próximos tres años, dos de ellos totales (en 2026 y 2027) y uno anular (en 2028), un carrusel de eventos astronómicos que atraerán a un elevado número de turistas.

El primer eclipse de Sol será visible desde la península, Baleares y Canarias el 12 de agosto de 2026 y la franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña, Lugo u Cuenca hasta Valencia, Tarragona o Palma de Mallorca.

El fenómeno estará además acompañado después por la popular lluvia de estrellas de las Perseidas, que alcanzará su punto máximo esa misma noche, y la Luna, que estará en fase de luna nueva, no será un obstáculo para la observación de los meteoros.

Cuenca, dentro de la franja de totalidad del eclipse

Cuenca será uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, ya que se encuentra dentro de la franja de totalidad, un hecho poco frecuente que, como recuerda el presidente de AstroCuenca, Joaquín Álvaro, "con suerte ocurre una vez en la vida sin necesidad de desplazarse".

Zonas donde mejor se verá el eclipse en Cuenca

Según explica el experto, solo la mitad norte de la provincia de Cuenca quedará dentro de la franja de totalidad. Esto significa que el fenómeno podrá verse desde la capital, aunque desplazarse ligeramente hacia el norte permitirá disfrutar de unos segundos más de duración del eclipse total. Aun así, Álvaro recomienda prudencia con los desplazamientos, ya que ese día se espera una gran afluencia de visitantes y complicaciones en las carreteras.

Un aspecto clave es la hora del eclipse, que tendrá lugar a última hora de la tarde, cuando el Sol esté muy bajo en el horizonte. Por ello, no cualquier punto será válido para la observación. Las mejores ubicaciones serán aquellas con el horizonte oeste o noroeste completamente despejado, sin edificios, árboles, colinas o montañas que obstaculicen la vista. Miradores naturales, zonas elevadas o espacios abiertos serán los más adecuados.

Recomendaciones del experto para observarlo con seguridad

El presidente de AstroCuenca insiste en que la seguridad ocular es fundamental. Mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse, puede provocar daños irreversibles en la retina, ya que no produce dolor inmediato. Por ello, es obligatorio utilizar gafas especiales homologadas, que cumplan la normativa ISO y estén certificadas por la Unión Europea, durante todas las fases parciales del eclipse.

El experto también señala que no es necesario usar telescopios ni instrumentación astronómica para disfrutar del evento. De hecho, recomienda vivir el eclipse a simple vista, ya que el impacto emocional y visual es mucho mayor.

Además, recuerda la importancia de planificar con antelación, elegir bien el lugar de observación y ser conscientes de que este eclipse será un fenómeno de masas, con miles de personas desplazándose a Cuenca y a otros puntos de España para presenciar un acontecimiento que ocupa, en palabras del astrónomo, "el número uno en el ranking de los fenómenos naturales que se pueden observar".