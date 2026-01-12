Esta es la mejor comunidad de España para ver el gran eclipse solar de 2026

El eclipse solar del 12 de agosto supondrá uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares en España en más de cien años. Este será visible en gran parte del territorio español, aunque no todas las ciudades gozarán del privilegio de verlo por completo.

Los habitantes de Galicia, Asturias, Cantabria, el norte de Castilla y León, el norte de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, gran parte de la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña y todas las Islas Baleares tendrán acceso al eclipse total.

Se estima que la duración máxima rondará aproximadamente alrededor de un minuto y 40 segundos en una franja que incluye ciudades como Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón, siendo la capital asturiana donde la magnitud y duración será mayor, alcanzando el minuto y 46 segundos. En zonas colindantes será total pero de menor duración que las anteriores. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte.

Anillo de diamantes

Desde el inicio del evento astronómico, la Luna irá cubriendo progresivamente la superficie del Sol hasta transformar el día en noche; en ese instante será visible la corona solar, lo que brinda a los astrónomos una oportunidad excepcional para estudiar detalles que normalmente no pueden observarse. Al finalizar la fase de totalidad se producirá el fenómeno conocido como el anillo de diamantes, cuando aparece el primer destello solar.

El tiempo supone un factor fundamental para la buena visibilidad del eclipse. Al ser en agosto invita a pensar que acompañará favorablemente con cielos despejados.

Es fundamental visualizarlo con gafas de eclipse, evitando apaños caseros como radiografías o gafas de sol ya que pueden producir ceguera permanentemente.

Tras el eclipse solar del 12 de agosto, se producirá un nuevo eclipse el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero de 2028. No será hasta 2053 cuando se repita un fenómeno astronómico de este calibre en España.