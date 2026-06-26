El encuentro entre Felipe VI y Claudia Sheinbaum cierra el distanciamiento de años entre España y México

Sobran las palabras. La imagen del Rey y de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum admirando las pinturas de Diego Rivera en el Palacio Nacional de México es todo un símbolo. Ahí está lo que el artista llamó "La epopeya del pueblo mexicano", desde la época prehispánica hasta la Revolución, reflejando la identidad nacional. Aunque se ha tratado de un encuentro breve, se espera de él que allane el camino y entierre el malestar y las tensiones que se iniciaron a raíz de la carta del ex presidente López Obrador exigiendo al Rey un perdón por lo que se hizo durante la Conquista de México.

El Rey y la presidenta de México contemplan las pinturas de Diego Rivera en el Palacio Nacional | Casa de SM el Rey

Han sido años de enfriamiento en unas relaciones diplomáticas que siempre habían sido excelentes. Prueba de ello es que en todas las Cumbres Iberoamericanas, el Rey concedía siempre un espacio destacado al presidente de México. Pero en 2019 todo se torció con la posición del ex presidente López Obrador, mal acogida por numerosos sectores en España. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso no invitó a Felipe VI a su toma de posesión en 2024.

En el comunicado emitido por la Secretaría de Relacions Exteriores de México, se recuerdan los importantes lazos comerciales entre México y España que superan los 11.000 millones de dólares. Y destaca que el encuentro entre ambos mandatarios se "enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales y de los recientes gestos de reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas de nuestro país por parte de España". Desde la Casa del Rey se señala que "la visita tiene lugar en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países".

Recibimiento oficial al Rey en México DF | Casa de SM el Rey

Un apretón de manos ha sellado lo que se interpreta como una renovación en las relaciones entre ambos países. A la presidenta Claudia Sheinbaum se le ha invitado también formalmente a que asista en Noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. En su cuenta de X, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha acompañado al Rey, ha señalado que con este encuentro se impulsan "las excelentes e intensas relaciones relaciones fraternales" que unen a ambos países. Y que se refuerzan "la hermandad, amistad y cooperación de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana los días 4 y 5 de Noviembre en Madrid".

Importante encuentro para el futuro de las relaciones España-México | Casa de SM el Rey

Aunque se ha tratado solo de una escala en su camino hacia Guadalajara para asistir al partido de la Selección española en el Mundial de Fútbol, este gesto de Felipe VI ha sido muy bien recibido por México. Tras el saludo inicial a la presidenta mexicana, tuvo lugar la ceremonia de bienvenida con honores en el Salón de Embajadores -debido a la lluvia-. Acompañan a Felipe VI además del ministro de Exteriores, la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón y el Jefe de su Casa, Camilo Villarino.

El Rey y la presidenta de México, en el Palacio Nacional DF | Casa de SM el Rey

El pasado mes de marzo, en el transcurso de una exposición en el Museo Arqueológico en Madrid, el Rey habló junto al Embajador de México en España para reconocer que en la Conquista de América hubo "abusos" y "controversias", pero destacó también las Leyes de Indias garantistas que promulgó Isabel la Católica para protección de los indígena. La presidenta Claudia Sheinbaum valoró positivamente aquellas palabras y le invitó por carta a asistir al primer partido del Mundial que España juega en territorio mexicano, en Guadalajara esta próxima madrugada.

En 2015 Felipe VI realizó una visita a México junto a la reina Letizia, bajo el mandato del presidente Peña Nieto. El Rey dijo entonces que "todos los españoles, de cualquier origen y condición siempre han sentido, sienten y sentirán aquí como su propia Patria. La Reina y yo, también".

Hay que recordar que ya en 1990 durante su visita de Estado, Juan Carlos I lamentó en la ciudad de Oaxaca que a veces la actuación de funcionarios ensombreció la protección de los pueblos indígenas que se ordenaba desde España.