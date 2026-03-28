Elisa Beni sobre el 'honoris causa' de Rafa Nadal: ¿Porque tiene opiniones de derecha no se le puede conceder?"

El tenista Rafael Nadal ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la máxima distinción que concede una institución académica. El tenista ha reconocido que para él tiene "un significado especial" porque procede del "mundo académico", muy relacionado con "el conocimiento, la formación y el progreso de la sociedad".

Sin embargo, la decisión de la UPM ha suscitado críticas. Muchos consideran que esto supone desprestigiar la universidad. Sobre este asunto han debatido en Julia en la onda Elisa Beni y Víctor Guillot. El periodista político ha comentado que Nadal siempre ha estado "más escorado en sus opiniones y juicios políticos hacia la derecha", una afirmación que ha provocado la incredulidad de la periodista: "¿Se discute que porque tenga opiniones de derecha no se le puede dar un honoris causa?"

Beni ha defendido el reconocimiento de la UPM hacia Nadal porque esta distinción se da normalmente a "personas que precisamente no tienen los méritos académicos, pero que se entiende que se están revalorizando sus otros méritos". Además, ha apostillado que debería cuestionarse y discutirse si está bien otorgado o no en todos los casos y no solo ahora.

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Se ha cambiado el doctor honoris causa por el doctor marketing causa

Beni ha recordado que hace relativamente poco se lo han concedido al presidente de la República italiana y no ha habido tanto revuelo. De hecho, según Julia Otero el honoris causa a Rafa Nadal supone "desprestigiar la universidad", según buena parte del sector universitario, pero Beni critica que "no lo han dicho durante siglos", a pesar de que "existe desde toda la vida", y ha recordado que a Mario Conde también se lo dieron.

Por su parte, Víctor Guillot considera que con estos casos se ha cambiado el doctor honoris causa por el "doctor Marketing Causa", porque en casos como el de Rafa Nadal se asocia el galardón a "un nombre que tiene tirón y una serie de valores que para nada tienen que ver con el conocimiento y la transformación". Según el periodista, "dar patadas a un balón o golpes con una raqueta" aportan una transformación o cambio al país.

Para Beni no importa si aporta una transformación o no al país

Si bien, para Beni esto no es importante y considera que si la UPM le ha dado el honoris causa es porque creen que tiene "unos méritos de esfuerzo, de perseverancia... Que son virtudes que hay que ensalzar".

Así las cosas, Víctor Gulloit ha pedido "poner las cosas en su contexto", porque otros como Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez, que tampoco tenían un título, se lo concedieron por sus obras y méritos. En este sentido, Rafa Nadal aporta un "emporio" a Mallorca y es marca para los mallorquines y hay que analizar "su papel social o su influencia política" y no se puede obviar que ha estado "más escorado en sus opiniones y juicios políticos hacia la derecha que hacia la izquierda, eso es lo que se debate y discute".