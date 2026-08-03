Elisa Beni carga contra Sánchez por la OTAN: "Firmó el 5% y luego nos dejó a todos con el culo al aire"

Elisa Beni ha retrocedido en el tiempo para explicar su visión de la actual crisis migratoria en Ceuta. En Por fin de Onda Cero, Beni asegura que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en los últimos meses han terminado por debilitar la posición de España ante sus aliados y resumió esa idea con una expresión especialmente gráfica: "Sánchez firmó que todos e inmediatamente salió a decir que no, que no iba a aumentar el gasto y a dejarnos a todos con el culo al aire".

La colaboradora se refiere al compromiso adquirido por los países de la OTAN para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y a la posterior posición defendida por el presidente del Gobierno.

"Esto es lo que se llama un socio leal"

Mientras el resto de países europeos optaron por respaldar el acuerdo pese a las reticencias que pudieran tener hacia la Administración de Donald Trump, España siguió una estrategia distinta.

"Los europeos dijeron: 'Este señor va a estar cuatro años, vamos a ver cómo lo manejamos'. Firmaron lo del 5% sabiendo que Trump caduca antes de que llegue esa fecha. Sánchez firmó igual que todos y luego salió fuera a decir que no", asegura Beni que tira de ironía: "Esto es lo que se llama un socio leal".

"Quiso hacerse el superhéroe frente a Trump"

Durante su análisis, la periodista también vincula la actual situación diplomática con la relación mantenida por el Ejecutivo español con el presidente estadounidense.

Según ha explicado, el Gobierno "decidió tocarle un poquito, o un muchito, las narices a Trump" porque esa actitud tenía un rédito político interno para Pedro Sánchez, al presentarse "como un superhéroe frente al hombre más poderoso de la Tierra". Sin embargo, considera que esa estrategia no tuvo en cuenta las posibles consecuencias internacionales de ese enfrentamiento.