El dibujo de una niña, clave para detener a un secuestrador que intentó raptarla en Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años acusado de haber cometido un delito de detención ilegal sobre una menor de ocho años, a la que habría intentado raptar y llevar a una vivienda sin permiso de sus progenitores.

Los hechos han tenido lugar en la localidad de Borja (Zaragoza) y lo llamativo del caso es cómo los agentes han podido proceder a la detención del varón. Los dibujos de la propia niña han facilitado la identificación del presunto secuestrador, que intentó llevársela diciendo que le regalaría golosinas.

El hombre trató de llevarse a la niña agarrándola del brazo, pero la menor logró zafarse y huir hacia la casa de sus padres, mientras el hombre trataba de amedrentarla diciéndole que si contaba algo volvería a por ella. La niña acabó contando lo ocurrido y, tras ello, los padres alertaron a la Guardia Civil.

Los dibujos de la niña permiten su identificación

Tras iniciarse las labores de investigación, la niña procedió a realizar un dibujo con el objetivo de lograr una reconstrucción facial del varón. A pesar de su corta edad, la niña logró representar diversas características que fueron clave para la identificación.

Algunos rasgos destacables como los tatuajes de los brazos y una cicatriz que presentaba en su rostro fueron suficientes para que la policía lograra capturas al presunto secuestrador. Además, la menor habría visto a esta persona en otras ocasiones por un parque cercano al domicilio.

Con estos datos, se logró obtener la identidad del presunto autor de los hechos, cuya descripción física se correspondía con la información aportada por la menor, así como las prendas de vestir que llevaba en el momento de producirse estos hechos.

Finalmente, el 30 de octubre, la Guardia Civil localizó al sospechoso, que ha quedado investigado por un presunto delito de detención ilegal.