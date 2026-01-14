La DGT avisa a los conductores 'chicle': "Puede pegarse... tú no"

La distancia de seguridad es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de conducir en carretera y puede considerarse una infracción grave el hecho de no respetarla. La multa por ello es de 200 euros y cuatro puntos, aunque en casos más grave podría elevarse hasta los 500 euros y seis puntos.

Según la normativa, la distancia a guardar con el vehículo de delante debe ser suficiente para poder detenerte ante una frenada brusca sin chocar. Aunque no existe una cifra fija, la referencia a tomar suele ser de unos 70 metros a 120 km/h, que también puede medirse con el método de los dos segundos entre ambos vehículos.

Los incumplimientos de esta distancia de seguridad se están controlando cada vez más con dispositivos como radares o cámaras en autopistas y autovías.

Es por ello que la DGT ha aprovechado la celebración del Día Mundial del Chicle para concienciar sobre este tema, a través de un mensaje en redes sociales. "El chicle puede pegarse... tú no (…) Respeta ese espacio. Tu seguridad no está para estirarla como un chicle", explicaron en X.

Algunos usuarios han utilizado este mensaje en redes sociales para señalar los peligros de este tipo de infracciones, que es una de las principales causas de muchos accidentes tanto en autovías como en vías urbanas.