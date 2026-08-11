Detenidos cinco jóvenes en Vitoria por intentar agredir a un chico con la camiseta de España durante el Mundial

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a cinco hombres en Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de odio relacionado con un incidente ocurrido durante una celebración vinculada al Mundial de fútbol. Los arrestados habrían intentado agredir a un joven que llevaba puesta una camiseta de la selección española.

Los agentes detuvieron el lunes a uno de los implicados y este martes han arrestado a otras cuatro personas. El primero de los detenidos ya ha quedado en libertad, mientras que los otros cuatro permanecen en dependencias de la Policía Nacional en la capital alavesa.

Los hechos ocurrieron durante una concentración

La organización Aske, una separación de la izquierda abertzale, ha denunciado los arrestos y ha asegurado que los hechos investigados tuvieron lugar el pasado 13 de junio, durante una concentración a favor de la oficialidad de la selección vasca.

El incidente se produjo dos días antes del debut de España ante Cabo Verde en el Mundial y en el contexto de las movilizaciones relacionadas con la selección vasca.

Antecedentes de otras detenciones

La operación se produce después de que la Policía Nacional practicara el pasado mes otras detenciones de personas acusadas de haber agredido a aficionados de la selección española. Aquellas actuaciones provocaron las críticas del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, quien consideró que la intervención policial suponía una invasión de las competencias de Euskadi.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.