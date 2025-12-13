Detenidos en Cataluña 19 miembros de los Trinitarios acusados de cinco asaltos violentos y dos tentativas de homicidio

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido en una operación conjunta a 19 miembros de los Trinitarios en Cataluña. Están acusados de dos tentativas de homicidio y cinco tiroteos. Entre los detenidos se encuentra uno de los líderes de la banda a nivel europeo y uno de los líderes en Cataluña.

Según las investigaciones, cometían los asaltos por encargo sabiendo que las víctimas llevaban joya, relojes y dinero en efectivo. La operación se ha saldado con la intervención de cinco armas de fuego, numerosas armas blancas, drogas, 30.000 euros en efectivo, material informático y telefónico y simbología asociada a la banda de los Trinitarios.

Una investigación que comenzó en febrero

La investigación conjunta comenzó el pasado mes de febrero tras una tentativa de homicidio derivada de un robo con violencia con arma de fuego en L'Hospitalet. En ese momento fue detenida una persona. Gracias a este episodio, los investigadores han podido destapar y descabezar a una facción de los Trinitarios asentada en Cataluña.

Esta facción está vinculada con, al menos, cinco asaltos violentos con armas de fuego, como un tiroteo del pasado 8 de junio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con un herido grave, o el de la noche del viernes de Sant Joan en el polígono de Montigalà, en Badalona (Barcelona), donde abrieron fuego contra varias personas para robarles cadenas y joyas, con dos heridos por arma de fuego y uno por arma blanca.

Se dedicaban al tráfico de droga tanto en la calle como en la cárcel

Dentro de la banda, los miembros tenían muy definidas sus funciones y roles. El objetivo principal eran robos con violencia e intimidación. Para ello, los líderes pasaban los objetivos al segundo nivel, que eran quienes organizaban a los miembros inferiores para las vigilancias y guardias. Los golpes se llevaban a cabo habitualmente en discotecas de ambiente latino.

Además, con el avance de la investigación, ambos cuerpos descubrieron que la banda se dedicaba al tráfico de drogas tanto desde la calle como en la cárcel. Por eso, gracias a funcionarios de prisiones y agentes de la Unidad de Entorno Penitenciario de los Mossos, en el dispositivo se han registrado siete celdas y tres centros penitenciarios.

La operación policial se llevó a cabo en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Cubelles (Barcelona) y Salou (Tarragona) el pasado 2 de diciembre y participaron 300 efectivos. Todos menos uno fueron arrestados el mismo día, mientras que los detenidos pasaron a disposición judicial el 5 de diciembre.