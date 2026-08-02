Detenido el presunto autor del incendio que obligó a desalojar el centro comercial La Vaguada de Madrid

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del incendio que obligó a desalojar el centro comercial La Vaguada durante la tarde del sábado. Tal y como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, sobre las 01:00 horas, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) localizaron a un individuo agazapado en las inmediaciones del lugar entre unos vehículos.

El hombre presentaba una actitud evasiva ante la policía y, tras ser identificado, fue reconocido por los agentes como la persona que originó el fuego. Por ello, fue detenido inmediatamente y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Según fuentes citadas por el diario El País, el autor es un hombre de 52 años que había sido pillado robando. Los agentes de seguridad le expulsaron y el hombre se quedó en las inmediaciones. Según las mismas fuentes, se encendió un cigarrillo y lanzó la colilla en los contenedores de carga y descarga situados en la parte baja de la puerta central del edificio.

Los hechos ocurrieron en torno a las 17:30 horas, cuando una enorme columna de humo negro empezó a salir de la parte de abajo del centro comercial. Las alarmas de incendios comenzaron a sonar y entre el personal de seguridad, la Policía Nacional y la Policía Municipal desalojaron el lugar en pocos minutos.

Solo un vigilante de seguridad tuvo que ser atendido por intoxicación leve

El suceso se saldó sin incidencias reseñables, solo un vigilante de seguridad tuvo que ser atendido por intoxicación leve de humo. La Vaguada no volvió a abrir sus puertas en toda la tarde y las miles de personas que se encontraban en su interior coparon las calles del distrito madrileño. La Avenida de Monforte de Lemos en sentido bajada también estuvo cortada al tráfico durante varias horas.

El complejo comercial tiene 200 tiendas y una superficie de 85.000 metros cuadrados. Es el centro comercial más antiguo de la Comunidad de Madrid, se encuentra en el Barrio del Pilar y recibe cada año más de 25 millones de visitantes.