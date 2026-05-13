Detenido un hombre por la muerte violenta de su casero en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años por su presunta vinculación con la muerte violenta de su casero, de 60 años, en Málaga.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del barrio de Miraflores de los Ángeles (Málaga) en el que, tal como ha confirmado la Policía, convivían juntos. El autor confeso se enzarzó en una disputa que dejó a la víctima con un grave traumatismo en el rostro y signos de asfixia, lo que le causó la muerte.

Investigación abierta: el presunto autor permanece bajo custodia

El aviso al 091 alertó de una pelea entre compañeros de piso. A la llegada al lugar, los sanitarios hallaron sin vida el cuerpo de la víctima y con claros signos de violencia. Tras ello, la Policía se hizo cargo de la investigación. En el lugar del crimen, el presunto autor del homicidio se auto inculpó de la muerte de su casero.

En el domicilio convivían el fallecido, el ahora arrestado y otros dos compañeros de piso más. La investigación continúa abierta, mientras, el investigado se encuentra bajo custodia policial.