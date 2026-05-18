Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja en Arguedas (Navarra)

Un hombre ha sido detenido por la Policía Foral de Navarra como presunto autor de la muerte de su pareja en Arguedas (Navarra). Se está investigando como presunto caso de violencia machista, tal y como han informado a EFE fuentes de la investigación.

Primeramente, un familiar de la mujer la ha encontrado muerta en el domicilio. Posteriormente, el presunto autor y pareja de la mujer se ha entregado en las dependencias de la Guardia Civil y habría confesado los hechos. Hasta el lugar se han desplazado agentes de las unidades de Policía Judicial y Prevención de Seguridad Ciudadana de Tudela de Policía Foral.

20 mujeres asesinadas en 2026

También han acudido agentes de la División de Policía Científica y de la División de Policía Judicial de la Comisaría Central con sede en Pamplona. La Guardia Civil ha acompañado al hombre hasta el domicilio donde vivía junto a su pareja, que ya estaba acordonado por la Policía Foral.

Al entrar, han hallado el cuerpo. Así las cosas, la Guardia Civil ha procedido a la inmediata detención del varón como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, siendo trasladado a dependencias oficiales para la instrucción inicial de diligencias.

Según la Guardia Civil no había denuncias previas de violencia de género, tal y como han podido comprobar. De confirmarse como un caso de violencia de género serán ya 20 mujeres las que han sido asesinadas en 2026, la segunda en Navarra y 1.361 desde que comenzaron los registros en 2003.

016 teléfono contra el maltrato

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización