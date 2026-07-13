Detenido el exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols (Girona) tras masturbarse ante menores en la piscina de un hotel

El exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols (Girona) y exdiputado de Junts en el Parlament, Pere Albó, ha sido detenido por un presunto delito de exhibicionismo ante menores de edad al masturbarse en la piscina de un hotel de Santa Susanna (Barcelona).

Si bien, el juez de instrucción de Arenys de Mar (Barcelona) le ha puesto en libertad provisional en condición de investigado tras practicarle diferentes diligencias, tal y como han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La coordinadora nacional de MEScat Independentistes d'Esquerra -movimiento integrado en Junts al que pertenece el exalcalde- ha emitido un comunicado en el que condena de manera "rotunda" los hechos y la apertura "inmediata" de un expediente para investigar lo sucedido.

Asimismo, el partido ha acordado la suspensión cautelar de su militancia hasta que la investigación termine. "Absoluta sorpresa y consternación" por lo ocurrido, se puede leer en el comunicado.

No estaba alojado en el hotel

Cabe destacar que el expolítico no estaba alojado en el hotel donde sucedieron los hechos y accedió sin autorización alrededor de las 17:15 horas. Una vez dentro, fue hasta la zona de piscinas, donde había menores. Allí, se tumbó en una hamaca, se bajó los pantalones y empezó a masturbarse.

Albó fue militante del PSC desde 1999, formación con la que ejerció como alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre 2007 y 2010. Posteriormente, se integró en MEScat -más conocidos como díscolos- y fue diputado del grupo de Junts en el Parlamento de Cataluña entre 2021 y 2024, hasta que el pasado mes de octubre anunció que dejaba la política.