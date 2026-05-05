Detenidas la directora y dos educadoras de una guardería en Jaén por forzar a comer a 15 niños hasta el vómito

Tres personas han sido detenidas en Jaén por la Policía Nacional debido a una serie de episodios de presuntos malos tratos hacia una quincena de alumnos en un centro educativo infantil.

La directora y dos educadoras de dicho centro habrían forzado a comer a los niños que se encontraban bajo su cargo, obligándoles a seguir comiendo hasta el punto de provocarles el vómito.

Los hechos han sido denunciados por varias alumnas que se encontraban de prácticas, que decidieron alertar a sus tutoras acerca de esta serie de sucesos que estaban presenciando en el centro educativo.

El testimonio clave de las alumnas en prácticas

Según el testimonio de estas alumnas, los hechos tenían lugar durante las horas de comedor, cuando las docentes, ahora detenidas, les hacían a los pequeños comer a la fuerza. Llegaban a provocarles vómitos y, después, les volvían a obligar a seguir comiendo.

También afirman que, cuando los niños se negaban a seguir comiendo, o incluso cuando llegaban a llorar tras haber vomitado, los encerraban en un cuarto de baño a oscuras como castigo.

Tras la denuncia formulada por una de las tutoras de estas alumnas en prácticas, al menos quince menores han sido identificados como posibles víctimas de estas prácticas.

Una vez concluida la investigación, se ha procedido a la detención de dos educadoras de este centro educativo infantil de Jaén como presuntas autoras de delitos de malos tratos hacia menores.

La directora negó los hechos a los padres

Por su parte, la directora del centro también ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la Administración de Justicia y coacciones. Una vez tuvo conocimiento de la investigación, mediante reuniones individualizadas con los padres de los menores, les alertó que dichos hechos denunciados eran falsos y que sus hijos se encontraban en perfecto estado.

Según la investigación policial, también se habría dirigido a las alumnas en prácticas para obligarles a retractarse de lo manifestado, advirtiéndoles de las posibles consecuencias negativas.