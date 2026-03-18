El desgarrador relato de la madre de Marta Calvo tras el rechazo del Congreso a endurecer penas por ocultar cadáveres

"No me lo esperaba". Así ha expresado Marisol Burón su decepción tras conocer que el Congreso tumbará la propuesta para extender la prisión permanente revisable a los asesinos que ocultan el cadáver de sus víctimas. La madre de Marta Calvo ha vuelto a enfrentarse, seis años y medio después del crimen, a una herida que sigue abierta.

Burón ha expresado su lamento con una decisión que considera incomprensible. "Mi hija hace seis años y medio que no sé dónde está y que yo tenga que oír aquí en el Congreso que eso es legislar en caliente... ¿seis años y medio es legislar en caliente?", ha espetado ante los medios.

"Es muy fácil desde el sillón"

Para la madre de Marta Calvo, los políticos han estado alejados del sufrimiento real de las víctimas. "Es muy fácil desde el sillón decir lo que el partido opina", y ha añadido una frase para la reflexión: "Político eres hoy; padre y madre eres toda la vida".

Marta Calvo fue asesinada en 2019 en Valencia. Su asesino, Jorge Ignacio Palma, fue condenado a prisión permanente revisable, además de recibir otras penas que suman 137 años por dos asesinatos más y seis intentos. Sin embargo, su cuerpo nunca ha sido encontrado. Esa ausencia es, precisamente, el eje de la reivindicación de su madre: endurecer las penas cuando el criminal impide cerrar el duelo ocultando el cadáver.

"Si fuera su hija, ¿opinarían igual?", ha insistido Burón. Para ella, la negativa del Congreso supone una falta de empatía hacia quienes siguen buscando a sus seres queridos sin respuesta.

Pese al revés parlamentario, su determinación sigue intacta. "Volveré. El año que viene volveré a estar ahí. Tiene que salir adelante sí o sí porque España así lo quiere", aseguró. No es la primera vez que libra esta batalla: ya impulsó cambios legales tras el asesinato de su hija y logró que su caso acabara con una condena de prisión permanente revisable.

Junto a ella, el presidente de la Fundación Marta Calvo Burón, Mariano Navarro, ha calificado el debate como "un insulto para todas las víctimas" y denunció una "revictimización total". A su juicio, la ocultación deliberada de un cadáver prolonga el sufrimiento de las familias e impide elaborar un duelo.