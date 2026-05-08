Deniegan el primer permiso a Alfonso Basterra por la gravedad del asesinato de su hija Asunta

Hoy, 8 de mayo de 2026, la Audiencia de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso solicitado por Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija en 2013 junto a su mujer, Rosario Porto.

Uno de los casos más mediáticos de los últimos años vuelve a ser noticia, un mes después de que Alfonso Basterra solicitase un permiso penitenciario ordinario de cuatro días. La razón no era otra que visitar a su nueva pareja, con la cual lleva escribiéndose desde hace años e incluso han tenido encuentros mediante vis a vis.

Permiso denegado

La decisión llega tras el recurso presentado por la Fiscalía, que consideró improcedente la salida temporal de Basterra, interno desde hace ya un año en el centro penitenciario de Topas, en Salamanca. Según la resolución judicial, "no concurren las condiciones mínimas exigibles" para conceder un permiso ordinario de salida.

La negativa de los magistrados se ha basado en tres elementos principales: en primer lugar, "la extrema gravedad" del delito, pues, aunque fue Rosario la que asfixió a Asunta, la justicia determinó que Alfonso Basterra "participó en plano de igualdad con Rosario Porto e intervino en actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal".

Como segundo motivo, se ha valorado el tiempo significativo que aún resta para el cumplimiento íntegro de la pena. Ingresó en la cárcel hace siete años, por lo que aún no ha cumplido ni la mitad de su condena.

Por último, han tenido en cuenta un factor que tiene mucho peso en la decisión: la ausencia de reconocimiento de responsabilidad por parte de Basterra, que sigue negando los hechos. Al igual que su exmujer, la cual se quitó la vida en prisión, han mantenido su inocencia en todo momento. "Yo mismo no me explico nada y no sé por qué estoy aquí, soy inocente por completo y no tengo absolutamente nada que ver con este caso", aseguraba el reo en una carta.

La Junta de Tratamiento de la prisión de Topas, que inicialmente denegó el permiso, ha recibido el apoyo también de la Audiencia. Pese a que el juez de vigilancia penitenciaria había autorizado una salida de cuatro días para el recluso en marzo del año pasado y había estimado la queja presentada por este, la decisión no se concretó debido a que estaba a la espera del recurso fiscal.