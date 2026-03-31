Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta, pide permiso para salir de la cárcel para ver a su novia

Probablemente sea uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en el año 2013. La justicia determinó que, aunque fue Rosario la que asfixió a Asunta, Alfonso Basterra "participó en plano de igualdad con Rosario Porto e intervino en actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal".

Ahora, siete años después de su ingreso en prisión, podría pasar un día en libertad tras solicitar un permiso penitenciario ordinario. La razón no es otra que visitar a su nueva pareja, con la cual lleva escribiéndose desde hace años e incluso han tenido encuentros mediante vis a vis.

Como cuenta el programa Y ahora Sonsoles, ahora mismo la solicitud de permiso se encuentra paralizada y a la espera de la aprobación de la Fiscalía.

Un permiso avalado por el juez, pero recurrible

Basterra ha solicitado ya el permiso hasta en tres ocasiones. Tras dos negativas previas, en esta ocasión el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha fallado a su favor, considerando que ha cumplido los requisitos necesarios, entre ellos haber superado una cuarta parte de la condena.

Sin embargo, la decisión no es definitiva, ya que la Junta de Tratamiento de la prisión ha emitido un informe desfavorable al considerar que no procede la concesión en este momento. Ante esta discrepancia, se abre ahora un plazo para posibles recursos. Además, la Fiscalía podría oponerse a la decisión judicial, lo que paralizaría la salida de prisión.

En caso de hacerse efectivo, el permiso sería de carácter muy restringido. Se trataría de una salida de tan solo un día, bajo supervisión de un acompañante de la prisión y con obligación de pernoctar en un piso tutelado.

Aun así, el objetivo del recluso sería aprovechar ese tiempo para encontrarse con su pareja en la provincia de Salamanca, donde se ubica el centro penitenciario.

Basterra fue trasladado hace aproximadamente un año desde la cárcel de Teixeiro (A Coruña) y actualmente reside en el módulo 12 del centro salmantino de Topas, donde ocupa su tiempo escribiendo su segunda novela. Por su parte, Rosario Porto acabó quitándose la vida el 18 de noviembre de 2020 en la cárcel de Brieva tras varios intentos en años anteriores. Ambos han mantenido su inocencia en todo momento.