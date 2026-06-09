El debate por el catalán marca la visita del Papa a Barcelona: distintas instituciones y políticos piden que sea "predominante"

El papa León XIV ha puesto fin a su visita en Madrid tras los actos en la Catedral de la Almudena y el Santiago Bernabéu y visita Barcelona este martes y miércoles con el uso del catalán como centro del debate. Sobre todo después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Norgueras, haya protagonizado un momento con el Pontífice en la Cámara Baja, antes del histórico discurso del Pontífice.

"Su Santidad, al igual que Gaudí, soy catalana", le ha dicho cuando le ha saludado, rompiendo el protocolo, ya que ha parado la fila y ha estado varios segundos hablando con él. "Hablar en la lengua de la tierra que le recibe es un acto maravilloso de amor y respeto", ha añadido.

Después, el portavoz de Junts en el Senado también le ha pedido al Santo Padre que hable en catalán, aunque se lo ha dicho en italiano, y además de hablar de Gaudí como referente, ha incluido al músico Pau Casals. Junts hace unos días, además, había pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que hiciera todas las gestiones necesarias ante la Conferencia Episcopal Española.

Captura de video del momento en el que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha dirigido al papa León XIV | EFE/Señal institucional

ERC, Junts, la Generalitat y otros organismos han hablado con la Santa Sede

El debate en torno al uso del catalán durante la visita del papa viene de lejos. Hace unos días, la portavoz y consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, aseguró haber trasladado a la Santa Sede "la importancia del catalán" para Catalunya. La respuesta del Vaticano habría sido "receptiva". Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha hablado con la cúpula de la iglesia catalana para pedir que el catalán sea "predominante" en los actos del viaje.

Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha ido más allá y ha escrito una carta al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en la que pedía que, como mínimo, el acto de bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia sea en catalán y que se lo hiciera saber a la Secretaría de Estado del Vaticano y al nuncio apostólico en España y Portugal. Los Comuns también se han pronunciado a favor de que el Papa hable en catalán. A su juicio, sería "lo más razonable" y un "gesto de respeto".

Desde otros ámbitos también han reivindicado que el Santo Padre hable en catalán. Es el caso de la Xarxa d'Entitats Cristianes, que ha pedido una presencia "muy significativa y no meramente testimonial" del catalán en todos los actos. También la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviado una carta al Papa en la que le pidieron "explícitamente" que priorice el uso del catalán.

Una movilización con esteladas para recibir al papa en la Sagrada Familia

Plataforma per la Llengua ha dirigido una carta a León XIV para pedirle que haga un uso "generoso" de la lengua catalana, mientras que el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i a les Nacions (CIEMEN) ha pedido que el catalán sea "la lengua principal". Si solo tuviera una presencia residual sería "incompatible" con el respeto que merece la lengua en Cataluña.

En el lado opuesto, Convivencia Cívica Catalana (CCC), junto a la asociación S'Ha Acabat y 734 personas adheridas a título individual, ha dirigido una carta al papa León XIV para pedirle que utilice "también" el castellano durante los actos. Además, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, el Consell de la República, la Lliga Espiritual y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han convocado una movilización para recibir al Papa con 'estelades' a su llegada a la Sagrada Família.