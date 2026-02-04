David Uclés, sobre las jornadas de la Guerra Civil: "No quiero estar con dos personas con las que me siento mal y ya está"

El escritor David Uclés, autor del libro 'La Península de las Casas Vacías', ha pasado por los micrófonos de Por Fin, donde ha hablado con Jaime Cantizano de su nueva obra 'La ciudad de las luces muertas', pero también de la polémica surgida en torno a la XI Edición de Letras en Sevilla, encuentro organizado por Arturo Pérez-Reverte y al que el escritor anunció que no iba a asistir debido a la presencia de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros.

Uclés ha asegurado que no se arrepiente "de nada" de lo que ha dicho en las últimas semanas y ha negado que la polémica sea buscada. "El libro lleva dos años entre los más vendidos, no me hacía falta nada de esto", ha apostillado. Así las cosas, el presentador de Por Fin le ha recordado dos declaraciones aparentemente contradictorias sobre la Guerra Civil, pero Uclés se ha defendido: "Mi intención era honrar a todas las víctimas".

A su juicio, "cuando alguien muere en una guerra, independientemente de las ideas que defienda, es una víctima y hay que honrar su memoria", y al mismo tiempo ha matizado que "no tiene nada que ver con que sea una guerra que perdimos todos". Según el escritor, aunque "la guerra la empezó un bando, la terminó el mismo y yo soy de los que defiende que hubo una guerra civil" y por eso, las dos ideas, que en apariencia son contradictorias, pueden "cohabitar", sin problema.

Su negativa a dialogar con José María Aznar

Según Cantizano, llama "mucho la atención" que Uclés no se quiera sentar a dialogar en la XI Edición de Letras. "Con Luis Mateo Díez no había ningún problema para sentarnos a hablar" ha señalado Uclés, y ha asegurado que con José María Aznar no le propusieron hablar, por lo que no ha habido nunca "ningún miedo al diálogo, porque no existía".

En este momento, la tensión ha subido de tono porque Cantizano le ha dicho que si el no sentarse a dialogar sería como "volver al 36". Uclés, indignado, se ha preguntado por qué tiene que sentarse con el expresidente "si no soy politólogo". "¿Por qué me tengo que sentar si yo soy escritor?", ha insistido Uclés, a lo que el presentador le ha respondido "¿por qué negar la conversación?"

"Cuando me inviten a dialogar con Aznar, podremos retomar esta conversación", ha zanjado el escritor. "No estoy haciendo daño a nadie por no ir", ha añadido.

A pesar de la insistencia del presentador de Onda Cero en que igual lo mejor era que hubiera acudido al debate, Uclés ha reiterado que al no sentirse "cómodo" al ver el cartel, tomó la decisión de no ir. "No quiero compartir cartel con Espinosa de los Monteros", ha reiterado, al tiempo que ha recordado un episodio de violencia que sufrió su novio en la calle y que son las ideas "que defiende Vox".

Antes de empezar a hablar sobre el nuevo libro, Uclés ha confesado sentirse "un poco incómodo" y como "en un interrogatorio". "Entiende que te tenía que preguntar, muchos oyentes querían saber cuál era tu postura", ha explicado el presentador.

Barcelona sabrá recomponerse

Sobre el nuevo libro, 'La ciudad de las luces muertas', el escritor ha contado que nace tras una beca que se llama Montserrat Roig, que propone escribir una novela sobre Barcelona. "Me he llegado a obsesionar con la ciudad y con su historia literaria", ha declarado. Para escribir la historia, se ha basado en diferentes motivos como "la cultura, la gastronomía..." y ha contado que empleó seis meses para hacerla.

Sobre cómo se ha transformado la ciudad de Barcelona, Uclés en el libro habla sobre las versiones anteriores de la ciudad y no de la actual, pero que hay algunos aspectos de ahora como "los precios de los alquileres, la gentrificación, el turismo... que hacen que el alma de la ciudad disminuya". Si bien, ha lanzado un halo de esperanza porque "todo es cíclico y Barcelona sabrá recomponerse".

Además, ha subrayado que dependiendo del estado en el que se esté al leer la novela habrá "una interpretación u otra". Asimismo, ha alabado el trabajo de otros escritores catalanes que ha descubierto durante el proceso de escritura.