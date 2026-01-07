David Uclés gana el Premio Nadal con "una carta de amor a Barcelona"

La noche de Reyes volvió a ser sinónimo de literatura en Barcelona. El escritor David Uclés se llevó anoche el Premio Nadal, el segundo galardón literario más antiguo de España, organizado por Ediciones Destino. El autor ha sido reconocido por su novela La ciudad de las luces muertas, con la que ha obtenido la 82ª edición del premio, dotado con 30.000 euros.

La obra, que llegará a las librerías el próximo 4 de febrero publicada por Destino, ha sido definida por su autor como una "carta de amor a Barcelona", escrita desde el realismo mágico y ambientada durante 24 horas de un gran apagón en la ciudad. Uclés, que acudió a la gala con su ya inconfundible boina, reconoció que se trata de uno de los días más felices de su vida, después de haberse presentado al Nadal de forma reiterada entre 2010 y 2020 sin haber llegado siquiera a ser finalista.

Una noche en la que se mezclan todos los tiempos

En La ciudad de las luces muertas, cuando se va la luz, "ocurre algo distópico y onírico": vuelven a la vida intelectuales de todas las épocas y reaparece una Barcelona en la que conviven arquitecturas y personajes de distintos tiempos históricos. "Se crea la noche de los tiempos —ha explicado el autor—, una noche en la que todos los tiempos se entremezclan bajo la luz del fuego y en la que los artistas protagonistas intentan devolverle la luz a la ciudad".

La novela es una historia coral, con más de cien personajes, que arranca en la posguerra con Carmen Laforet, primera ganadora del Premio Nadal. A partir de ahí, en esta oscuridad compartida aparecen figuras tan dispares como Fernando el Católico, Freddie Mercury, Rosalía —aunque solo durante un instante—, Roberto Bolaño, Santiago Ramón y Cajal, Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes, empeñados incluso en evitar que Mario Vargas Llosa se opere el corazón para colocarlo en el lado derecho del cuerpo.

El humor y el realismo mágico están presentes de principio a fin. "Es una locura todo lo que hacen los personajes para que Barcelona vuelva a tener luz", ha señalado Uclés, en un estilo que puede recordar a 'La península de las casas vacías', aunque "más onírico, surrealista y exagerado".

El descubrimiento de la literatura catalana

Durante los cinco años de escritura de la novela, iniciada tras ganar una beca Montserrat Roig, Uclés ha explicado que ha profundizado en la literatura catalana, de la que ya conocía a autores como Mercè Rodoreda, su escritora favorita del siglo XX. El autor se ha mostrado especialmente fascinado por obras como 'La mort i la primavera' y por figuras como Blai Bonet, Maria Mercè Marçal o Montserrat Roig. "Me encantaría que el resto de la península pudiera redescubrir a estos autores", ha proclamado.

Uclés también ha querido desvincular su novela del apagón real vivido en abril del pasado año y ha subrayado que el libro cuenta con varios finales cerrados, de modo que cada lector podrá quedarse "con la alegoría que más le encaje o con todas". Sobre su incorporación al catálogo de Destino, ha aclarado que seguirá promocionando 'La península de las casas vacías' con Siruela, editorial a la que considera “mi familia”.

Francesc Torralba gana el Premio Josep Pla

En la misma velada literaria del 6 de enero, que inaugura cada año la temporada de grandes premios literarios en España, se entregó también el 58º Premio Josep Pla, dotado con 10.000 euros. El galardón fue para el filósofo y teólogo Francesc Torralba por su obra 'Anatomia de l'esperança'.

En el libro, Torralba explora, desde la filosofía, la literatura y la experiencia humana, los mecanismos que sostienen el espíritu “cuando todo parece perdido”. En un contexto dominado por el desengaño, el autor ha defendido que el texto no puede dejar al lector abatido, sino con ganas de vivir.

"Si se cree que todo está perdido se cae en la pasividad y el nihilismo", ha advertido, motivo por el que ha considerado oportuno articular un discurso sólido sobre la esperanza, una virtud que hoy resulta "disruptora y contracultural".

Amplia representación institucional

El jurado del Premio Nadal ha estado formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, mientras que el del Premio Josep Pla lo integraron Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y Glòria Gasch.

Al acto asistieron numerosas personalidades del ámbito político y cultural, entre ellas el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, además de escritores como Najat El Hachmi, Laia Aguilar, Sergio Vila-Sanjuán, Lluís Foix, Xavier Pla, Andreu Claret, Gemma Ventura o Antoni Bassas.