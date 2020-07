¿Cuántos rebrotes de coronavirus hay activos hoy en España?

Durante las primeras semanas del mes de julio, los rebrotes de coronavirus ya afectan a casi todo el país. En este momento, hasta 16 comunidades autónomas han notificado brotes. La única autonomía que no está afectada es Asturias, pero preocupan especialmente los brotes en Segrià (Lleida) y A Mariña (Lugo), donde se han tenido que tomar medidas de confinamiento para detener la transmisión comunitaria.

Los brotes de coronavirus activos hoy, lunes, 13 de julio, en España, son los siguientes por comunidades autónomas.:

Galicia

El domingo se celebraron las elecciones gallegas con "normalidad", aunque permanecen activos los brotes en A Mariña -con 180 positivos-, Ribeira y A Pobra do Caramiñal -con 9 positivos-.

Cantabria

Actualmente, hay 14 casos activos de los 15 detectados -uno de los infectados se curó-. En total, se contagiaron 16 personas del edificio Nicolás Salmerón de Santander desde el inicio del brote, pero dos ya superaron el virus.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria ha dado por concluido el periodo de aislamiento preventivo de los vecinos del edificio tras conocerse los resultados de las 106 pruebas PCR que se realizaron y que no muestran ningún nuevo positivo.

La Rioja

La comunidad ha notificado un brote este fin de semana tras detectar tres positivos relacionados entre sí. El resto de casos notificados se trata de positivos aislados sin relación entre ellos.

País Vasco

Las personas infectadas de coronavirus en el foco de Ordizia (Gizpuzkoa) se elevan ya a 69, de las cuales más de la mitad son residentes en ese municipio. Desde el lunes pasado se han practicado 1.732 pruebas PCR. En Ordizia es obligatorio el uso de mascarilla.

Navarra

El brote de coronavirus vinculado a un almuerzo de Sanfermines celebrado el día 6 de julio en Pamplona ha registrado 13 casos nuevos en las últimas horas, por lo que acumula ya un total de 21 infectados.

Se están estudiando nuevos contactos en torno a ese almuerzo y las relaciones familiares y sociales de las personas afectadas, por lo que es previsible que surjan nuevos positivos mientras se corta la cadena de transmisión del virus, según ha informado el Gobierno foral.

Además, se han registrado otros tres focos que el Gobierno foral califica como "más limitados". Uno de ellos se registra en Tierra Estella, otro en Tudela y otro en una localidad de la Comarca de Pamplona. En cuanto al brote originado en una boda en Tudela, el Ejecutivo considera que está "estabilizado", al registrarse dos casos nuevos, acumulando un total de 36.

Aragón

Aragón ha detectado un nuevo brote en el municipio zaragozano de Sádaba con 7 positivos y se registra un caso más en el brote de Alacón, que afecta ya a nueve personas de una misma familia. Zaragoza capital registra 26 de los 59 casos detectados.

Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.

Cataluña

Continúan creciendo los contagios en Cataluña. El domingo se registraron 816 nuevos positivos en tan sólo 24 horas, lo que hace ascender la cifra total desde el inicio de la pandemia a 76.318.

Preocupa un nuevo brote en L'Hospitalet de Llobregat, con más de 100 casos notificados, aunque por ahora se descarta su confinamiento.

Sigue preocupando el brote de la comarca del Segrià con polémicas judiciales de por medio después de que Quim Torra decidiera confinar la comarca, pero una juez se lo echase para atrás. Este lunes, el presidente de la Generalitat ha dicho que establecerá el confinamiento mediante un decreto ley y que asumirá las consecuencias.

Castilla y León

En Castilla y León se mantiene activo el brote de COVID-19 registrado en el Hospital Río Hortega de Valladolid, con 38 afectados entre personal del centro sanitario, pacientes y personas ajenas al hospital. Aunque se da por controlado, aún no está cerrado.

En Soria, Delegación Territorial de la Junta declaró un brote en un campamento en la localidad de Salduero con ocho positivos, siete en menores y uno en un adulto. Mientras que otras 17 pruebas han resultado negativas.

El campamento se inició el día 8 de julio y al mismo llegaron 58 personas, 43 de ellos menores en su mayoría procedentes de Asturias, Aragón y Madrid. El viernes 10 una menor tuvo síntomas y el sábado 11, en el Centro de Salud de Covaleda (Soria), se le realizó una prueba PCR cuyo resultado, conocido este domingo, resultó positivo.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha detectado en las últimas horas dos nuevos brotes que se suman al registrado la semana pasada, por lo que en total existen 3 focos activos. Uno de ellos está localizado en una pequeña empresa con 4 contactos, mientras que el otro ha sido detectado en un entorno familiar con siete casos y se encuentran distribuidos en tres domicilios de la capital.

Por otra parte, el gobierno regional aún mantiene activo el foco que apareció la semana pasada en el que se contabilizan siete casos leves.

Extremadura

La ciudad de Badajoz cuenta con seis brotes de coronavirus que suman un total de 129 casos confirmados por PCR, ninguno de ellos con síntomas graves y 712 contactos en seguimiento. Sin embargo, de momento se descartan medidas drásticas como el cierre de la capital y desde el Área de Salud de Badajoz creen que la situación "está controlada".

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha comparecido en rueda de prensa para decir que los brotes están "acotados y controlados" y que a lo largo del lunes se conocerán los resultados de las pruebas PCR que se están haciendo a los contactos de los afectados.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha tiene tres brotes activos de coronavirus por ahora. A los que ya se conocían en el bloque de viviendas de Albacete y en Socuéllamos (Ciudad Real) -donde han dado positivo 14 personas- hay que sumar otro en Toledo -tres personas de una misma familia que están aisladas en su domicilio y sin que hayan necesitado hospitalización. Se está rastreando a sus contactos-.

Murcia

La Región contabiliza cuatro brotes, uno más respecto a la cifra anterior a pesar de que se ha cerrado el que se localizó en Las Torres de Cotillas. Todos son importados y hay casos aislados que están en estudio porque no se ha encontrado un "vínculo claro" con ningún brote. La Consejería de Salud detectó en los últimos días de la semana pasada una alarma de transmisión comunitaria "clara".

Hay dos brotes familiares, uno en Murcia y otro en Cartagena, con tres casos cada uno; así como un brote con otros tres casos originado por una patera llegada este sábado a la costa de la Región; y el brote relacionado con un avión procedente de Bolivia, con 60 afectados, de los que 17 están localizados en una empresa hortofrutícola radicada en el municipio de Murcia y otros 13 son contactos de estos trabajadores.

Respecto a la situación en la pedanía de Cañada de la Cruz, en Moratalla, Villegas ha señalado que este domingo se han detectado siete casos nuevos por PCR que se unen a los 21 que ya se detectaron el sábado, todos ellos vinculados con el de Bolivia.

En total, López Miras ha explicado que hay 100 positivos por PCR en la Región, 79 en aislamiento domiciliario y 21 en hospitales. Como nota positiva, ha señalado que no hay ningún ingresado en las UCI de la Región por primera vez desde el 12 de marzo. De los 21 ingresos, ha puntualizado que casi todos son "sociales" y no "clínicos" lo que quiere decir que se acuerdan "no por la gravedad del paciente sino porque no hay posibilidad de que mantenga el aislamiento en domicilio por circunstancias personales o familiares".

Andalucía

Andalucía mantiene activos 19 brotes de coronavirus con 349 contagiados. Se ha superado en la última jornada uno de los brotes del área metropolitana de Granada y no ha detectado ninguno nuevo, según reflejan los datos que ha facilitado la Consejería de Salud.

El pasado 10 de julio, el positivo en COVID-19 de una trabajadora de la sede central de la Diputación de Granada motivó que otros cuatro compañeros suyos hayan sido aislados en sus respectivos domicilios. La trabajadora, que habría sido contagiada en su entorno familiar más próximo, por su propio hijo que habría estado en una acampada, fue el martes de esta semana a Salud Laboral y se le aplicó el correspondiente protocolo.

Islas Baleares

Baleares contabiliza ya 10 brotes activos. El último en registrarse ha sido en la isla de Menorca y afecta a turistas españoles con síntomas leves. Dos de los focos en el archipiélago balear están a punto de darse por cerrados y el gobierno regional destaca que se trata de brotes "muy limitados de cuatro o cinco personas" que se suelen dar dentro del ámbito familiar, por lo que es más sencillo para la detección y hacer un seguimiento.

Islas Canarias

En la isla de Fuerteventura se mantienen 34 casos activos por 37 inmigrantes llegados en pateras interceptadas en las últimas semanas y que permanecen en aislamiento en Puerto del Rosario.

Comunidad Valenciana

Existen cinco brotes de coronavirus, en las localidades de Cullera, Llíria, Foios, Valencia y Castellón. El último en aparecer ha sido el de Foios con siete casos. Asimismo el foco de la ciudad de Castellón ya cuenta con 35 afectados, según los últimos datos de la Generalitat valenciana. Actualmente, la Comunidad tiene 283 casos positivos.