La crítica del alcalde de Ourense contra los funcionarios: "Hay un porcentaje que se dedica a no trabajar"

El debate que existe en torno a los derechos y los comportamientos de los funcionarios sale a relucir una vez más en el programa de Espejo público de Antena 3, tras la queja de Gonzalo Pérez Jacomé, alcalde de Ourense, mediante un comentario escrito en la red social X, en el que este se queja de la petición de un funcionario del ayuntamiento de Ourense que ha solicitado poder teletrabajar los lunes y viernes y tener vacaciones el resto de días laborales durante cuatro semanas.

El alcalde asegura que muchas personas de su plantilla de funcionarios se dedican a buscar excusas con tal de no trabajar y a exigir que se les pague más haciendo el mínimo trabajo posible. "Hay un porcentaje de funcionarios que se dedica a no trabajar y a ver de qué forma se pueden escaquear". Además, defiende que algunos empleados públicos pretenden "cobrar más haciendo el mínimo trabajo posible".

Las declaraciones de Jacome encontraron el respaldo de varios colaboradores que defendieron la necesidad de endurecer los mecanismos de control sobre el empleo público. Uno de ellos llegó a afirmar que "ojalá existiera el despido libre en el sistema funcionarial", mientras que otro aseguró que, si estuviera en su mano, "despediría en torno a un 30 % de funcionarios".

La polémica del teletrabajo

La polémica también giró en torno a la solicitud de teletrabajo del empleado municipal. Uno de los tertulianos interpretó que la petición respondía a un intento de alargar el descanso semanal. "El hecho de que pidan lunes y viernes de teletrabajo ya te está diciendo que intentan extender el fin de semana".

Para reforzar esa idea, otro de los colaboradores comparó el caso con una experiencia vivida en el sector privado. "Nos costó meses despedir a una persona que ni aparecía por la empresa", explicó, poniendo de manifiesto las diferencias que, a su juicio, existen entre la empresa privada y la Administración.

En defensa de los funcionarios

No todas las intervenciones fueron críticas con los funcionarios. La periodista Mariló Montero recordó que acceder a la función pública supone años de preparación y superar un exigente proceso selectivo. "Un funcionario llega a serlo como un premio a su esfuerzo tras muchos años de estudio, en el que también tiene que tener una ética y una moral que respeten ese puesto de trabajo", señaló. Sin embargo, también reconoció que "hay muchos funcionarios que toman el pelo a la Administración", diferenciando esos casos concretos del conjunto del colectivo.

El funcionario invitado al programa ofreció una visión distinta del debate. Antes de valorar la actuación del trabajador del Ayuntamiento de Ourense, explicó que "necesitaría saber cómo funciona el Ayuntamiento de Ourense", ya que cada administración tiene una organización diferente. Además, defendió que la imagen de desidia que, en ocasiones, se atribuye a los empleados públicos puede responder a problemas internos de gestión. "Esa desidia que en ocasiones transmitimos los funcionarios, en muchos casos está motivada por una mala organización de la administración correspondiente".

El empleado público también quiso reivindicar el papel de los funcionarios en la conquista de derechos laborales. "Los funcionarios somos los abanderados de los derechos laborales de este país", concluyó durante su intervención.