Cristina Pedroche impacta con su look en las campanadas: recicla todos sus vestidos desde 2014

"Un ensamblaje". Así ha sido el look de Cristina Pedroche este año en las campanadas de Antena 3 en las que, una vez más, ha causado especial sensación entre los espectadores debido a su particular estilismo.

Compuesto por trozos y detalles de cada uno de los vestidos que la presentadora lleva usando desde 2014, Pedroche ha puesto la guinda para despedir el año y dar la bienvenida a 2026. "Es un ensamblaje de todos mis vestidos anteriores, porque son deseos que siempre he pedido en cada discurso, pero que nunca se han cumplido. Hay muchas cosas que todavía faltan por hacer", señaló.

"¡Este es el vestido! ¡Son las botas del año de la pandemia!", desveló la presentadora al quitarse la capa del outfit en referencia a las campanadas de 2020. "Quiero mandar muchísima suerte a todo el mundo", dijo muy emocionada por todo lo que representa para ella llevar este vestido.

Un look diferente cada año

No es la primera vez que la presentadora deja con la boca abierta a los espectadores. Este camino inició en 2014 con su primera aparición. Ese año eligió un vestido negro con transparencias y encajes bastante recatado si se compara con la evolución que han tenido sus diseños hasta este momento.

En 2015 dio paso a un color totalmente opuesto: el blanco. Lo hizo con un diseño de Pronovias marcado por las transparencias y compuesto con miles de cristales. Al año siguiente optó por un vestido estilo bañador en tono oscuro y acompañado de estrellas plateadas. Esta pieza volvió a firmarla Pronovias y estaba inspirada en un cielo estrellado.

En 2017 volvieron las transparencias y el color blanco. Nuevamente, Pronovias ponía el nombre detrás de un diseño de un mono completamente transparente con encaje y chantilly de Hervé Moreau.

En 2018 optó por algo más primaveral y alegre: un diseño de bikini compuesto por flores en tonos pasteles acompañado de un gran tul. Un look firmado por Tot-Hom y Marta Rota. En 2019, Pedroche dio un giro inesperado en sus vestidos, dejando atrás las transparencias y optando por un vestido escultural en tonos negros y dorados.

En los últimos años, hasta llegar a 2025, Pedroche ha combinado todo tipo de diseños: desde un diseño de Manuel Piña inspirado en la metamorfosis, hasta un vestido de leche materna en 2024 compuesto por más de 8.000 cristales.