La crisis migratoria en Ceuta se recrudece en 2026: se disparan un 191% las llegadas de migrantes sin contar la última entrada de julio

La crisis migratoria en Ceuta ha puesto en entredicho las políticas en materia de migración en España. Tras la entrada masiva de julio, la ciudad autónoma está viviendo momentos tensos, al tiempo que las autoridades continúan con las labores de vigilancia para evitar que vuelvan a producirse nuevos intentos de entrada.

Sin embargo, el problema migratorio en la zona no se remonta única y exclusivamente a esta última entrada masiva de finales de julio, donde más de 80.000 personas entraron de manera ilegal en España. Y es que los números muestran que se trata de una situación que se ha recrudecido durante todo el año.

En concreto, las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta por vía terrestre han aumentado un 191,1% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2025, según señala el último balance del Ministerio del Interior. Sin embargo, lo relevante de estos datos es que el ministerio no incluye las cifras del día 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

Aumentan las entradas ilegales a Ceuta respecto a 2025

Según detalla el informe quincenal sobre inmigración irregular del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año han entrado a Ceuta de manera irregular un total de 5.013 migrantes, 3.291 más que en el mismo periodo de 2025.

El año pasado, la cifra recogida era de un total de 1.722 personas, lo que evidencia el aumento exponencial de entradas. Todo sin contar la llegada masiva del mes de julio, lo que empeora más la situación.

Respecto a Melilla, las llegadas irregulares también han crecido en el último año. Tal y como señala el informe, 18 migrantes han entrado a la ciudad autónoma por mar (tres más que en los mismos meses de 2025) y 548 por vía terrestre (382 más que en el mismo periodo del año anterior).

Los datos en Canarias y Baleares

Por otro lado, el informe revela una caída del 59,5% en las llegadas irregulares de migrantes por mar a Canarias. Hasta el 15 de agosto han llegado 4.808 personas a bordo de 64 embarcaciones, 7.075 menos que en los mismos meses de 2025 (con 11.883 a bordo de 196 pateras).

Mientras, han aumentado un 2,5% las llegadas irregulares por mar a Baleares, pasando de 4.323 en 2025 a 4.433 en 2026, y un 31,1% las entradas por mar a la Península, que han pasado de 3.928 el año pasado a 5.152 este. La cifra conjunta de migrantes llegados a Península y Baleares por vía marítima asciende a 9.585, un 16,2% más que en el mismo periodo del año anterior, en 531 embarcaciones, un 0,9% menos.

Aumenta la llegada de migrantes en toda España

En cuanto al balance total, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 19.972 migrantes, un 9,4% menos que hasta el 15 de agosto del año pasado, cuando fueron 22.040. Por vía marítima llegaron al país 14.411 migrantes, un 28,5% menos que en 2025 (cuando se produjeron 20.152 llegadas), en 599 embarcaciones, 138 menos que el año anterior.