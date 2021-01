Coronavirus en España: última hora en Aragón, Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y noticias de la Covid-19 hoy

Iceta asegura que Illa no dejará el Ministerio de Sanidad si se aplazan las elecciones

El primer secretario del PSC, ha defendido que, en caso de que se atrasasen las elecciones catalanas, el candidato del PSC y actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, no dejaría el Ministerio, y que solo lo hará cuando empiece la campaña electoral: "Si se aplazan no lo debe dejar".

En una entrevista en TV3, ha sostenido que hasta ahora Illa solo ha hecho un acto telemático un domingo: "No hay ningún motivo para que lo deje, pero para lo que no hay ningún motivo es para aplazarlas. Esto no se aguanta, necesitamos un Govern con cara y ojos".