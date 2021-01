País Vasco endurece sus medidas contra el coronavirus: estas son las nuevas restricciones

Los últimos datos evidencian un incremento importante en el número de contagios en Euskadi. Este domingo, se notificaron 560 nuevos casos y una incidencia acumulada de 305,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que hace que la comunidad vuelva a la llamada "zona naranja".

Estos datos, junto con el aumento en la presión hospitalaria -con 410 personas ingresadas, 76 en UCI-, ha hecho que Euskadi decida decretar nuevas restricciones que entrarán en vigor a partir de este miércoles 13 de enero.

Cierre de provincias y municipios en "zona roja"

Euskadi volverá a decretar el cierre perimetral de todas sus provincias y municipios que estén en las denominadas "zonas rojas", es decir, zonas que tengan una tasa de incidencia acumulada en 14 días superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Hasta ahora, estaba vigente el cierre perimetral de la comunidad, aunque los vascos se podían mover libremente entre municipios y provincias. A partir de este miércoles a las 00:00 horas, se limitará ese movimiento. Los expertos han decidido asimismo el confinamiento perimetral de este tipo de municipios, lo que quiere decir que en los pueblos, los vecinos no podrán desplazarse a la localidad colindante.

Se mantiene el cierre de hostelería, pero se reanuda el deporte escolar

Además de continuar en vigor el confinamiento perimetral de la comunidad, se mantiene también el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 06.00. Asimismo, se limitan las reuniones sociales a un máximo de seis personas y se mantiene el cierre de la hostelería a las 20:00 horas. Los aforos en los establecimientos comerciales de más de 150 metros cuadrados se reducen al 40% y serán del 60% en locales con una superficie mayor.

No obstante, se recupera el deporte escolar en entrenamiento en aquellos municipios que no estén en zona roja, donde estaba prohibido hasta ahora. Sin embargo, será en grupos de seis no variables y sin que se permita el uso de vestuarios.

¿Hasta cuándo estarán en vigor las nuevas restricciones?

Las restricciones han sido comunicadas tras la reunión del consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por el lehendakari, Íñigo Urkullu, que se ha reunico este lunes para evaluar la evolución de la pandemia tras finalizar el periodo navideño.

Según ha informado en rueda de prensa la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, las nuevas restricciones tendrán una vigencia de 20 días, es decir, hasta el 1 de febrero.