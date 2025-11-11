Comprueba el resultado del sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025: lista de premios y cupón ganador

Este martes 11 de noviembre se ha celebrado uno de los mayores sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), un sorteo extraordinario en el que se pueden ganar hasta 11 millones de euros y se reparten 11 premios de un millón. En concreto, se han distribuido varios premios de millones de euros y el mayor de ellos ha agraciado a la combinación 19569 con el número de serie 063 con una retribución de 11 millones de euros.

Asimismo, hay otros premios más pequeños para las personas que han acertado con alguno de los números:

1 premio de 11.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Por su parte, también hay dos premios adicionales:

11 premios de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Lista completo de números premiados en el sorteo 11 del 11 la ONCE hoy

Primera extracción: PREMIO DE 11 MILLONES DE EUROS:

16204 Serie 059

Premios de 1 millón de euros:

81237 Serie 020

84305 Serie 103

90998 Serie 047

24760 Serie 120

85184 Serie 050

69020 Serie 056

03667 Serie 109

74453 Serie 010

43952 Serie 093

89182 Serie 044

21925 Serie 120

¿Dónde puedo cobrar mi premio?

En la página web de la ONCE informan de que si se ha jugado en el Sorteo 11/11 de manera virtual y el cupón resulta premiado, se ingresará automáticamente el dinero correspondiente en la cuenta virtual de JuegosONCE. A continuación, el ganador podrá usar ese dinero para jugar en otros sorteos de la ONCE o transferirlo a una cuenta bancaria sin ningún coste adicional.

Si se ha comprado el cupón a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, se podrán cobrar los "premios en función del importe y disponibilidad bien a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas".

¿Se puede cobrar un cupón roto, perdido o robado?

Un cupón roto, perdido o robado se podrá cobrar dependiendo de cómo se haya adquirido:

A través de un vendedor oficial o punto de venta autorizado: el cupón no será válido.

A través de internet: no hay posibilidad de pérdida, rotura o robo.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda del premio?

El 1 de enero de 2020 cambió la normativa en cuanto a los premios de loterías, por lo que los premios menores de 40.000 euros están exentos de impuestos y los mayores de esa cifra, tendrán que tributar un 20%. Es decir, si se ha ganado 1 millón de euros, Hacienda se quedará con 200.000 euros.

Sin embargo, si se ganan varios premios menores de 40.000 euros, pero que entre ellos suman más de esa cifra, no hay que tributar a Hacienda.

¿Qué hay que hacer si se gana un premio mayor de 40.000 euros con un boleto comprado a través de JuegosONCE?

En el caso de haber comprado un cupón con más de 40.000 euros a través de JuegosONCE, el sistema realizará automáticamente el cálculo de la retención del 20% y abonará al momento el importe neto en la cuenta virtual del usuario.

