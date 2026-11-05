La complicidad de la reina Letizia con Aitana Sánchez-Gijón: "Parecen mejores amigas"

Los reyes, acompañados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, recibieron este miércoles en el Teatro Real a los presidentes y cancilleres de los 22 países que asisten a la XXX Cumbre Iberoamericana.

A la gala, acudieron siete de los ocho presidentes y jefes de Gobierno iberoamericanos que confirmaron su asistencia, menos Javier Milei (Argentina), que fue el último en llegar después de que lo hicieran las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

El momento viral de la noche: la complicidad entre Letizia y Aitana Sánchez-Gijón

También acudieron las actrices Aitana Sánchez-Gijón y Juana Acosta, que desempeñaron un papel fundamental, ya que fueron las encargadas de conducir el evento y presentar la gala. Y fueron precisamente ellas las que protagonizaron el momento viral de la noche.

Después de la gala, se produjeron los tradicionales corrillos entre los invitados con sus majestades los reyes Felipe VI y Letizia. En uno de ellos se pudo ver a la reina Letizia conversando animadamente con Aitana Sánchez-Gijón y de una manera muy cómplice.

El lenguaje no verbal confirma su buena relación

Según publica la revista Semana, el lenguaje no verbal de ambas confirma su buena relación. "Parecen mejores amigas de toda la vida durante esos 35 segundos de conversación", decía una usuaria de redes sociales reaccionando al vídeo.

La conversación terminó cuando Juana Acosta dijo que un fotógrafo les iba a tomar una foto a los cuatro, momento en el que todos posaron y la reina Letizia agarró a Aitana Sánchez-Gijón de la cintura. Después de la foto, se despidieron y ambas se agarraron del brazo en un claro gesto que, según la revista, se aleja de la formalidad institucional.