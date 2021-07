¿Cómo mataron a Samuel? La autopsia preliminar revela cuál pudo ser la causa de la muerte

Samuel Luiz, de 24 años, fue asesinado en la madrugada del pasado sábado a las afueras de una discoteca en A Coruña. El joven de 25 años murió a causa de las lesiones de la paliza que un grupo de hombres le propinó, presuntamente a causa de un malentendido, aunque algunos testigos apuntan a que pudo tratarse de un crimen homófobo.

Ahora, los resultados de la autopsia preliminar apuntan a que fueron un severo traumatismo craneoencefálico en la cabeza y diversos politraumatismos en todo el cuerpo, debido a los golpes recibidos, los que le provocaron la muerte al sanitario de 24 años.

El infierno que vivió Samuel durante sus últimos minutos

Esa noche, la víctima había salido a cenar con tres amigos para celebrar el fin de las restricciones en el ocio nocturno de Galicia y se dirigió a uno de los pubs de moda en la ciudad, situado en el paseo marítimo de Riazor. En el momento del ataque, Samuel había salido a fumar acompañado de su amiga y compañera de trabajo Lina, algo que pudieron recabar las cámaras de seguridad de la zona y que ella misma relató en declaraciones para El Mundo. Según esta testigo del crimen, aprovecharon para llamar a la novia de esta, Vanesa, a través de una videollamada, una conversación a la que también se unió la víctima.

Sin embargo, en ese momento se produjo un malentendido con un grupo de chicos, que creyeron que les estaban grabando con el móvil, ante lo que Samuel y Lina se excusaron y les explicaron que no estaban grabándole, sino haciendo una videollamada con una amiga. A pesar de esto, el agresor, dirigiéndose exclusivamente a Samuel, le respondió bruscamente diciendo "o paras de grabar o te mato, maricón". Ante estas palabras, la víctima solo pudo contestar "¿Maricón de qué?", antes de que el otro joven comenzara a propinarle puñetazos. Este chico es el que inicia los golpes contra Samuel, al que, más tarde se unen más para propinarle una durísima paliza que, horas más tarde, acabaría con su vida.

Las imágenes de las cámaras de seguridad recogen los últimos momentos con vida de Samuel. En ellas se ve cómo el joven, intentando huir del lugar tapándose de los golpes, llega a recorrer 150 metros, hasta que cae en el número 2 de la avenida de Buenos Aires. Aunque se tapa de los golpes, acaba cayendo al suelo y, una vez ahí, los agresores no se detienen y continúan asestándole patadas, incluso cuando el joven ya yacía inconsciente en el suelo. Esos últimos 15 minutos de agresión sin piedad fueron un verdadero infierno.

Tres personas intentaron socorrer a Samuel tras la paliza

Marco, Pablo y Begoña, tres personas que pasaban por la zona, vieron al joven tirado en el suelo, inconsciente, y corrieron a socorrerle, pensando que podría haber sufrido un coma etílico. Sin embargo, al acercarse más, se dieron cuenta del estado en el que se encontraba Samuel y optaron por realizar las maniobras básicas de primeros auxilios, mientras avisaban al 112 de lo ocurrido.

Marco intentó mantener con vida a Samuel mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios. "Cuando veo al chico en el suelo, primero le quito parte de la ropa para que esté cómodo, ponerle una especie de almohada, ponerlo de lado, sacarle la lengua, todo para intentar que no se ahogue, primero", ha detallado a El programa del verano, y después intentó reanimarlo. "Estuve con él acompañándole, hablándole, intentándolo despertar, pero estaba en coma totalmente. Le tomé el pulso tres veces durante esos minutos, y yo no se lo encontré", relató.

Tres jóvenes detenidos por la muerte de Samuel

Este pasado martes, la Policía Nacional informó de la detención de tres jóvenes de entre 20 y 25 años, acusados de la muerte de Samuel. Las mismas fuentes apuntan que esta investigación sigue abierta y existe la posibilidad de que se realicen más detenciones en las próximas horas. Estos jóvenes arrestados son vecinos de la misma localidad gallega, de nacionalidad española, y han sido acusados de agresión violenta.

Todavía no hay datos claros, ya que la investigación sigue en marcha, no obstante, 15 personas ya han declarado ante la Audiencia Nacional por este asesinato. Así lo ha declarado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aunque no ha clarificado si entre ellos se encuentra alguno de los culpables de la paliza, debido a que este caso está bajo secreto de sumario.