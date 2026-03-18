Un entrenador personal desvela la clave para elegir la mejor ropa para hacer deporte: "El algodón no es tu mejor aliado"

Para obtener un buen rendimiento cuando practicamos deporte, también es importante elegir bien la ropa para entrenar. El reeducador deportivo y entrenador personal Sebas Villalón ha explicado en No son horas cómo un mal outfit puede arruinar tu entrenamiento.

La clave: controlar la temperatura corporal

Sebas ha hecho hincapié en la temperatura corporal y ha indicado que hay que elegir ropa de deporte que te permita tener una temperatura corporal adecuada para realizar la actividad física. También ha insistido en la importancia de la transpirabilidad de las prendas.

"No tengas frío al empezar, pero evita sudar de más", ha señalado el entrenador, que ha aconsejado empezar abrigado, pero entrenar con manga corta. Lo recomendable es iniciar la actividad ligeramente abrigado, especialmente durante el calentamiento.

Esto permite que la musculatura alcance una temperatura adecuada, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando la eficacia del ejercicio. A medida que el cuerpo entra en calor y comienza la parte más intensa del entrenamiento, es el momento de quitarse capas y quedarse con prendas más ligeras.

El algodón, el gran enemigo del deporte

Uno de los consejos más repetidos por los especialistas es evitar el algodón, especialmente en disciplinas como el running o entrenamientos intensos. Ese material absorbe el sudor, no transpira bien y aumenta el riesgo de rozaduras.

En su lugar, Sebas recomienda utilizar tejidos técnicos, diseñados específicamente para facilitar la evaporación del sudor y mantener el cuerpo seco.

Cada deporte, una necesidad distinta

No es lo mismo hacer running que un entrenamiento de fuerza o de suelo. Por ello, no toda la ropa sirve para cualquier disciplina. Por ejemplo, para hacer running, lo fundamental son unas buenas zapatillas y calcetines, acompañados de ropa ligera y transpirable. Para el entrenamiento de fuerza es recomendable usar prendas cómodas que no interfieran en el movimiento.

En cambio, para entrenamientos funcionales o de suelo, conviene cubrir más el cuerpo para evitar rozaduras. Así, las prendas muy holgadas pueden incomodar o engancharse durante el ejercicio.

Incluso pequeños detalles pueden marcar la diferencia, como evitar prendas demasiado holgadas que puedan incomodar o engancharse durante el ejercicio.