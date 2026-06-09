Comienza la PAU 2026 en Cataluña con la movilidad amenazada por las huelgas en la educación y la visita del papa

Un total de 45.821 estudiantes de Cataluña comienzan este martes las Pruebas de Acceso a la Universidad 2026 (PAU) en una jornada marcada por la llegada del Papa León XIV a Barcelona. Desde primera hora de la mañana las universidades públicas catalanas han visto sus pasillos repletos de alumnos que, durante el primer día de pruebas, llevarán a cabo los exámenes de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera. No obstante, este día se ha visto encabezado por la visita del papa León XIV a la ciudad condal y por las manifestaciones de docentes en el marco de una huelga educativa.

Las instituciones educativas han informado que las pruebas, en su primera jornada, han comenzado con normalidad y que los alumnos han llegado más temprano por posibles dificultades de movilidad. Por un lado, por la huelga educativa, la cual los manifestantes han bautizado como la "papa-huelga" y para la que han portado, además, carteles con el lema "Pedimos hechos, no milagros". Los docentes informaron que durante el primer día de las PAU, comenzarían la huelga más tarde para no perjudicar el acceso a los estudiantes. Por otro lado, la llegada del papa al Aeropuerto de El Prat que está prevista para las 12:25. Desde allí, se dirigirá a la Catedral, donde tendrá su primer acto a las 13:00, un trayecto que podría perjudicar las carreteras catalanas.

Récord de matriculaciones en unas PAU marcada por la huelga

Los matriculados para llevar a cabo las PAU ha supuesto un incremento de 1.583 alumnos respecto al año anterior y el quinto récord consecutivo de matriculaciones en la comunidad.

Pero, la gran novedad de esta edición ha sido la implantación de una prueba piloto aleatoria con detectores de dispositivos digitales (móviles, relojes inteligentes, bolígrafos digitales, entre otros) en un centenar de aulas de toda Cataluña. Estos controles están destinados a localizar distintos aparatos bajo la advertencia de que cualquier infracción conllevará la expulsión inmediata de la prueba y un cero en la calificación.

Las autoridades educativas han informado que esta prueba se hará de forma aleatoria que consistirá en que una persona entrará con el dispositivo al aula y hará un recorrido por ella para comprobar si hay aparatos electrónicos. Además, la comisión organizadora de las PAU ha confirmado que la actividad de estos 'vigilantes' no supondrá ninguna ruptura de la concentración.

Al margen del escenario de los exámenes de acceso, según los datos oficiales que ha emitido la Generalitat sobre la huelga educativa, el seguimiento del personal docente de centros públicos catalanes ha sido del 3,55% hasta las 9:30. Entre el personal convocado a la huelga está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, territoriales y centrales, entre otros).