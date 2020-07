Un colapso en el sistema informático de la DGT impide examinarse del carnet de conducir a 260.000 personas

La DGT asegura que todo se debe al proceso de adaptación digital debido a la pandemia, pero no son explicaciones suficientes a juicio de la plataforma que agrupa a las autoescuelas online. De ahí que el pasado viernes hayan presentado telemáticamente expedientes de alumnos para hacer el examen práctico en la siguiente convocatoria.

"Serían 260.000 los alumnos afectados cuyo proceso de examen está atascado", dice el CEO de la autoesccuela Onroad, Miguel Gonzalez Gallarza, para quien la pandemia no es justificación y añade: "La DGT no tiene una obligación de medios, tiene una obligación de resultados. Tiene que asegurar que la capacidad de examen sea la que esté demandando la ciudadanía y por ahora eso, por muchas explicaciones que se han dado, esos resultados no están llegando".

Según la denuncia de las autoescuelas, ese colapso digital de los sistemas de tráfico impide tramitar los permisos, y se ha presentado una reclamación para subsanar la situación.