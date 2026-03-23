La Cofradía de Sagunto vuelve a rechazar que las mujeres procesionen y el Ministerio de Igualdad anuncia que va a "actuar"

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia) ha vuelto a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa del municipio, tras la votación de parte de los 1.700 cofrades de la misma celebrada este fin de semana, lo que podría hacerles perder la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Así lo ha contado la portavoz del colectivo de la Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles, quien ha lamentado que se haya vuelto a "perder una gran oportunidad" y que el Ayuntamiento no se pronuncie al respecto. Este colectivo lleva desde 2022 intentando que se apruebe la entrada de las mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre, organizadora de la Semana Santa del municipio, y tras la votación de este domingo estudiarán si llevan a los tribunales el rechazo a esa entrada.

La tradición como argumento en contra de la procesión de mujeres

Ribelles ha explicado que en la última Junta extraordinaria de la Cofradía celebrada este fin de semana para votar su admisión, de los 1.700 cofrades, votaron casi 400, de los que 114 votaron sí y 267 que no.

La Cofradía no ha ofrecido aún su versión de estos hechos. Varios medios locales han publicado estos días la postura de la entidad religiosa, en la que esgrimen "la tradición" para rechazar que las mujeres puedan procesionar.

"Es una tristeza porque yo era muy optimista y pensaba que esta vez iba a salir el que sí, porque la sociedad avanza, porque no estamos en el siglo XV, porque la mujer y el hombre están en igualdad a todos los niveles. En todos, menos en la cofradía de la Sangre de Sagunto, que seguimos sin poder acceder a ella en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos y obligaciones con los hombres", ha lamentado Ribelles.

Ha contado que en 2022 hubo un grupo de cofrades hombres que recogieron firmas para convocar una asamblea extraordinaria para tratar este tema porque lo consideraban "injusto", y a raíz de esa votación consideraron que tenían "que hacer algo" y empezaron a "presionar" y concentrarse cada Martes Santo a la puerta de la Ermita.

El riesgo de perder la categoría de Interés Turístico Nacional

Ribelles ha recordado que los cofrades les instan a montar su propia cofradía pero ella ha sostenido que la Cofradía de la Purísima Sangre "es la cofradía de Sagunto". "Tiene más de 500 años de historia, es la que organiza la Semana Santa y es con la que hemos crecido y sentimos nuestra y nuestros abuelos, padres tíos, hermanos y primos forman parte de ella y nosotras los hemos acompañado toda la vida", ha defendido.

Fuentes del Ayuntamiento de Sagunto han indicado que desde el gobierno local no hacen declaraciones al respecto aunque ven con "preocupación la posibilidad de que el Ministerio revoque a una fiesta con gran arraigo en el municipio la declaración de Interés Turístico Nacional debido al incumplimiento del criterio de participación ciudadana".

El pasado febrero, el Ministerio de Industria y Turismo informó de que continuaría con el procedimiento abierto sobre la Semana Santa saguntina y su declaración de fiesta de interés turístico nacional una vez se celebrara la votación sobre la inclusión de las mujeres.

Igualdad anuncia que va a "actuar" ante la decisión

El Ministerio de Igualdad actuará tras el veto a que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa de Sagunto y ha advertido de que "tiene que ser igualitaria". "Las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida. La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un mensaje en la red social X.