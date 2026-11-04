La CNMC reivindica el valor de los medios tradicionales frente a la desinformación y la inteligencia artificial

El vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ángel García Castillejo, ha defendido el papel de los medios tradicionales y de las televisiones como espacios de información contrastada y conversación pública frente al avance de la desinformación, los contenidos sintéticos y la inteligencia artificial.

García Castillejo ha participado este miércoles en la inauguración de la jornada anual de UTECA, celebrada en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid bajo el título “Atención, confianza e influencia relevantes en la era de la desinformación y la IA”. La junta directiva de la asociación decidió suspender el resto del encuentro tras conocerse la gravedad del accidente ferroviario de Urda, en solidaridad con las víctimas y los afectados.

Durante su intervención, el vicepresidente de la CNMC ha señalado que, cuanto más fragmentado y complejo es el ecosistema informativo, mayor valor tienen los medios capaces de generar confianza, ofrecer información contrastada y proporcionar espacios comunes de conversación pública.

En este sentido, ha destacado que las televisiones continúan siendo uno de los principales instrumentos de acceso a la información y el entretenimiento para millones de personas. También ha subrayado su contribución a la cohesión social y al mantenimiento de una conversación democrática común.

“Mientras proliferan los contenidos sintéticos, la manipulación audiovisual y las campañas de desinformación, aumenta el valor de las marcas informativas reconocibles, de los procesos editoriales profesionales y de los mecanismos de verificación que los medios tradicionales llevan décadas desarrollando”, ha afirmado García Castillejo.

El vicepresidente de la CNMC ha apuntado también a la alfabetización mediática e informacional como una herramienta esencial para hacer frente a la desinformación y ha asegurado que el organismo está “profundamente comprometido” con esta tarea.

Medición de audiencias y prominencia

Durante su intervención, García Castillejo se ha referido a dos de los principales retos del sector audiovisual: la medición de audiencias y la prominencia de los contenidos en los dispositivos conectados.

Sobre la medición, ha defendido la necesidad de mejorar los sistemas actuales preservando la confianza en los datos. Según ha explicado, la calidad de la medición influye directamente en la competencia, la inversión publicitaria y la sostenibilidad del sistema audiovisual.

Respecto a la prominencia, ha considerado que se trata de una cuestión estratégica no solo desde el punto de vista económico, sino también democrático, ya que la facilidad de acceso a determinadas fuentes de información afecta al pluralismo y a la diversidad de voces.

Por su parte, el presidente de UTECA, Eduardo Olano, ha reclamado una medición crossmedia transparente, comparable y verificable, de acuerdo con los principios de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA).

“Las televisiones no reclamamos una medición que nos favorezca, pedimos simplemente que no se premie la opacidad”, ha señalado Olano, quien ha puesto como ejemplo que una impresión no puede acreditar por sí sola que haya una persona detrás, ni dos segundos de reproducción en un teléfono pueden valorarse igual que un anuncio visto íntegramente en una pantalla grande.

El presidente de UTECA ha pedido que la CNMC lidere la adopción de unas normas comunes y ha defendido que, mientras tanto, toda la industria aplique los criterios de la EMFA.

UTECA pide acceso directo a las televisiones en abierto

Eduardo Olano ha expresado asimismo la preocupación de las televisiones gratuitas por la falta de prominencia de sus contenidos en los televisores conectados a internet.

“Si no te encuentran, no existes”, ha advertido el presidente de UTECA, quien considera que ocultar las televisiones en abierto en las pantallas de inicio de estos dispositivos pone en riesgo el pluralismo, la cohesión social y el acceso universal a contenidos informativos y de entretenimiento de calidad.

En este contexto, ha defendido que la CNMC garantice un acceso directo y sencillo a las televisiones en abierto desde la primera pantalla de los televisores conectados.

Olano también ha criticado la actuación de las grandes plataformas y redes sociales, a las que ha acusado de operar al margen de obligaciones éticas y normativas que sí cumplen otros competidores. A su juicio, las demandas y medidas adoptadas contra estos operadores reflejan que “el mundo ha comenzado a reaccionar”.

Antes de la suspensión de la jornada, el programa incluyó una ponencia sobre atención y eficacia a cargo de Rafael Urbano, CEO de Dentsu Media Spain, y una mesa sobre seguridad y construcción de marca en tiempos de inteligencia artificial, moderada por José Luis Pérez, de TRECE. En ella participaron, entre otros, Silvia Bajo, Elisa Brustoloni, José Miguel García-Gasco, Alberto Gutiérrez de León, Davide Mondo y Félix Muñoz.