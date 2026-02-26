La CNMC abre un expediente sancionador a Ibai Llanos y este le reprocha a Pedro Sánchez: "¿Cómo le haces esto a un hermano?"

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra el streamer Ibai Llanos por infringir la Ley General de Comunicación Audiovisual, tal y como ha adelantado el diario El Mundo. Tras la publicación de la noticia, el creador de contenido ha respondido irónicamente mencionando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "¿Cómo le haces esto a un hermano?"

En la misma publicación, un seguidor le pregunta el motivo de la sanción, a lo que Llanos ha explicado que se debe a que en la presentación de los artistas de la Velada 2025 aparecían latas de Coca Cola y no identificó el contenido como publicidad (#publi). "Pongo aquí #publi por si acaso", ha añadido en tono irónico.

La decisión se tomó el pasado 19 de febrero, cuando el organismo decidió "incoar" un expediente sancionador al streamer por cometer una infracción grave, ya que ha incumplico el artículo 94 de la ley, "obligaciones establecidas por parte de los usuarios de especial relevancia". Además, esta infracción se habría producido por un período continuado de un mes.

Una multa de entre 30.000 y 750.000 euros

Según lo indicado en la ley, Ibai Llanos podría enfrentarse a una multa de entre 30.000 y 750.000 euros. La CNMC tiene 12 meses para resolver el procedimiento, según indica el propio medio, y, por el momento, la incoación del mismo no implica sanción. Ahora, el organismo regulador encargado de tramitar el expediente, tiene que analizar los hechos para fijar la cuantía exacta.

Asimismo, antes de que se presente la solución definitiva, Ibai Llanos puede presentar alegaciones en un plazo máximo de un mes, según ha indicado El Mundo.

Así las cosas, la ley establece que los "usuarios de especial relevancia" son aquellos que han obtenido unos ingresos brutos superiores a los 300.000 euros anuales, cuentan con más de un millón de seguidores en una sola plataforma y son responsables de la selección y organización de los contenidos; criterios que Ibai Llanos cumple sin lugar a dudas.