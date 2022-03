Las claves de los Oscar 2022: nominados, polémicas y predicciones

Este domingo 27 de marzo vuelve la gran fiesta del cine con la 94 edición de los Premios Oscar. El Dolby Theatre de Los Ángeles volverá a vestirse de gala tras un año de ausencia por la pandemia del COVID-19, que obligó a celebrar la ceremonia del año pasado en la Union Station de Los Ángeles.

Hollywood y sus estrellas volverán a brillar a partir de las 17:00 hora local (02:00 hora española) y a lucirse en la alfombra roja en un evento que será seguido por más de 200 países en todo el mundo y que tiene las siguientes claves:

Cuatro nominaciones españolas

En esta ocasión, cuatro españoles están nominados a la estatuilla, entre ellos, el matrimonio formado por Penélope Cruz y Javier Bardem, candidatos a mejor actriz y mejor actor, respectivamente por 'Madres paralelas' y 'Ser los Ricardo'. Alberto Iglesias opta al galardón por la música del filme de Pedro Almodóvar y Alberto Mielgo, director de 'El limpiaparabrisas', está nominado al mejor cortometraje de animación.

Nominados y favoritos

Ha pasado casi un año desde que 'Nomadland', la intimista propuesta de Chloé Zhao, se alzase con el máximo galardón de los Oscar. Este año aspiran a sucederle diez contendientes: 'Belfast', de Kenneth Branagh; 'CODA: Los sonidos del silencio', de Siân Heder; 'Drive My Car', de Ryûsuke Hamaguchi; 'Dune', de Denis Villeneuve; 'El callejón de las almas perdidas', de Guillermo del Toro; 'El método Williams', de Reinaldo Marcus Green; 'El poder del perro', de Jane Campion; 'Licorice Pizza', de Paul Thomas Anderson; 'No mires arriba', de Adam McKay y 'West Side Story', de Steven Spielberg.

'El poder del perro' es la película más nominada este año y, cuantitativamente, la favorita con 12 candidaturas. Le sigue 'Dune' con diez nominaciones y en tercer lugar están 'Belfast' y 'West Side Story', con siete candidaturas.

Gala con polémica

Por primera vez en la historia de los Oscar, se entregarán ocho premios en diferido, pues los ganadores lo tendrán una hora antes del inicio de la gala y se verán de forma reducida durante la emisión. Las categorías afectadas son al mejor cortometraje de ficción, al mejor cortometraje de animación, al mejor cortometraje documental, al mejor montaje, al mejor maquillaje y peluquería, a la mejor música original, al mejor diseño de producción y al mejor sonido. Los españoles Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, por tanto, vivirán su nominación 'en diferido'.

La decisión de eliminar la emisión en directo de ocho categorías no ha estado exenta de polémica y son varios los gremios afectados que han pedido el boicot a la gala, como el de los compositores, que pidió a los cinco candidatos a la mejor banda sonora (Nicholas Britell por 'No mires arriba', Germaine Franco por 'Encanto', Hans Zimmer por 'Dune', Johnny Greenwood por 'El poder del perro' y Alberto Iglesias por 'Madres paralelas') no acudiesen a la gala como modo de protesta.

Más de 70 profesionales destacados como James Cameron, Jane Campion, Guillermo del Toro, Denis Villeneuve o John Williams, firmaron una carta a la Academia pidiendo revertir esta decisión. Por otro lado, Jessica Chastain, nominada por 'Los ojos de Tammy Faye', ha anunciado que estará presente en la entrega del premio al mejor maquillaje y peluquería, aunque eso implique no desfilar por la tradicional alfombra roja, como compromiso al apoyo a los nominados de su película en dicha categoría.