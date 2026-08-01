Ciudadanos ceutíes se concentran frente a quienes fomentan el odio tras la crisis migratoria: "¡Ceuta unida, no dividida!"

"¡Ceuta unida, no dividida!". Estas son las palabras que se escuchan en las calles de Ceuta. Sus propios habitantes han salido a las calles a defender la unión y el diálogo frente a quienes intentan instaurar el racismo y el odio tras la crisis migratoria que ha vivido la ciudad.

Según ha podido saber nuestro compañero Miguel Rodríguez, enviado especial a Ceuta, unas 300 personas, en su mayoría musulmanas e hispanomarroquíes, se concentran en público con un claro mensaje: es su tierra, su ciudad, su gente y no por ello deben ser menospreciados.

Durante esta tarde está previsto que llegue un grupo neonazi a la ciudad y es frente a pensamientos como estos por lo que los ceutíes abogan por el diálogo y la unión: "¡Ceuta unida, no dividida!"; gritan a viva voz.

Recordemos que durante las últimas horas la gran totalidad de inmigrantes que entraron ilegalmente ya han vuelto a su país de origen. Aun así, todavía hay quienes permanecen en la ciudad y la tensión sigue vigente en el ambiente.

Ceuta multicultural

Ceuta es una ciudad que tiene unos 80.000 habitantes, casi todos con nacionalidad española, pero de los que aproximadamente un 40 o 50% pertenecen a la comunidad musulmana o son de origen norteafricano.

Precisamente son, en su mayoría, estas personas quienes han salido a la calle a defender la unión y la convivencia entre el pueblo ceutí. Alzan la voz contra quienes quieren enfrentarlos, dividirlos y acabar con lo que defienden.