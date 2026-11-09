Cierre al tráfico en Madrid de la conexión de la A-5 con la M-30: fechas y alternativas

La conexión entre la A-5 y la M-30 permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos a partir del próximo martes 10 de noviembre, y durante 43 días, en concreto, hasta el 23 de diciembre, para acometer los últimos trabajos del soterramiento de la autovía. Durante este corte se mantendrá la circulación por el tramo en obras de la A-5 con dos carriles por sentido, aunque quedará interrumpida la conexión directa con los túneles de la M-30.

El cierre permitirá completar los 172 metros que separan el nuevo túnel de la A-5 del existente en la M-30 a su paso por la avenida de Portugal. Estos trabajos de remodelación incluirán la demolición de la rampa actual, la excavación de unos 7.000 metros cúbicos de tierra y la instalación de 128 vigas prefabricadas, que se sumarán a las 14 colocadas durante el verano para completar las 142 previstas en la cubierta de la conexión.

Desvíos propuestos

El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto unos desvíos, ya que el corte impedirá circular desde la M-30 hacia la A-5 por las conexiones afectadas, tanto desde la calzada interior como desde el desvío con salida a Casa de Campo. Tampoco se podrá circular directamente desde la A-5 hacia la M-30 en sentido entrada a Madrid, por lo que será necesario desviarse por el paseo de Extremadura.

Con todo ello, el Ayuntamiento ha recomendado utilizar la M-40 como principal alternativa, con conexiones a través de la A-42, la A-6 y la M-503. Asimismo, también se recomienda el enlace de Yébenes, la calle Sepúlveda y el entorno de Batán. Además, se establecerá una nueva ordenación viaria con cruces semaforizados en los entornos de Yébenes, Batán, Villagarcía y Huerta de Castañeda.

Refuerzos en el transporte público

Para minimizar las molestias que estos cortes puedan provocar, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de movilidad centrado en el refuerzo del transporte público como principal alternativa a los desplazamientos en vehículo privado. En concreto, la Empresa Municipal de Transportes ha propuesto este plan:

Incremento entre el 10 y el 26 de noviembre hasta un 15,4% la flota de las líneas 31, 36, 39, 138 y 158 durante los días laborables, lo que permitirá mejorar la frecuencia de los autobuses.

durante los días laborables, lo que permitirá mejorar la frecuencia de los autobuses. Del 27 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, coincidiendo con el incremento de movilidad asociado a las fiestas navideñas, el refuerzo alcanzará el 25% , tanto en días laborables como en sábados y festivos. También se dispondrá de vehículos de reserva para los servicios nocturnos, especialmente en la N19.

, tanto en días laborables como en sábados y festivos. También se dispondrá de vehículos de reserva para los servicios nocturnos, especialmente en la N19. Se mantiene la lanzadera SE2 entre Plaza Elíptica, Aluche y Cuatro Vientos y la línea circular gratuita SE3 entre Batán y Lucero.

entre Plaza Elíptica, Aluche y Cuatro Vientos y la línea circular gratuita SE3 entre Batán y Lucero. Metro Madrid mantendrá toda la flota disponible en las líneas 3 y 10.

en las líneas 3 y 10. Sobre los autobuses interurbanos , las líneas que prestan servicio a Móstoles, Alcorcón y Navalcarnero podrán incorporar vehículos adicionales y de mayor capacidad.

, las líneas que prestan servicio a Móstoles, Alcorcón y Navalcarnero podrán incorporar vehículos adicionales y de mayor capacidad. En Cercanías, el Ayuntamiento ha planteado incorporar trenes adicionales en el ramal de la C-5 entre Móstoles y Embajadores, aunque el Consistorio ha afirmado que aún están pendientes de confirmación por parte de Renfe.

Una operación de más de 40 días

Estos trabajos durarán, en concreto, 43 días. Por ello, el Ayuntamiento concentrará las últimas actuaciones necesarias para unir las dos infraestructuras subterráneas, una operación que incluye la retirada de la rampa provisional y de los elementos estructurales que interfieren con la futura calzada.

Cuando termine la excavación, se instalarán las vigas prefabricadas pendientes y se ejecutará una losa de comprensión que requerirá de 1.000 metros cúbicos de hormigón así como proceder a la impermeabilización de la cubierta. Con ello, los operarios finalizarán los sistemas de drenaje, las canalizaciones y las instalaciones de seguridad del túnel.

El objetivo de estas obras, según el Ayuntamiento, es trasladar bajo tierra el 90% de los 80.000 vehículos que circulaban diariamente por la A-5 en superficie. A partir de ese momento, continuarán los trabajos de urbanización del futuro Paseo Verde del Suroeste, que permitirá recuperar espacios para zonas verdes, parques y jardines en el entorno de Campamento, Batán y La Latina.