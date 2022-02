¿Qué es el caso Bar España? La verdad sobre el bulo que acusaba a políticos y jueces de pederastia y asesinatos en Castellón

LEER MÁS Encuentros con lo Desconocido: La verdad sobre el caso del Bar España

El caso 'Bar España' sigue circulando 25 años después de su aparición. Es el mayor bulo de la historia reciente de nuestro país y diez de sus propagadores se sentarán en el banquillo de los acusados. Este bulo relacionó a políticos y jueces con una supuesta red de pederastia y acusaba a cargos políticos de violaciones y asesinatos de menores en un bar de Benicarló, en Castellón.

Concretamente, el bar donde los que difundieron el bulo decían que se realizaban los ritos satánicos, torturas y violaciones de niños secuestrados de un centro de menores cercano se llamaba 'Bar España'. Fueron señalados políticos y empresarios muy conocidos de la Comunitat Valenciana, entre ellos, Carlos Fabra.

Los acusados de difundir el bulo irán a juicio

El Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha abierto juicio oral contra nueve personas por el conocido como caso Bar España. Los responsables de afirmar que existió en Benicarló una red de pederastas formada por gente relevante que agredía sexualmente y asesinaba a menores, se sentarán en el banquillo por delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad contra autoridades, funcionarios y particulares.

La juez indicó que los encausados han actuado "de forma infamatoria contra los perjudicados, atentando gravemente contra su integridad moral e, instigando artificialmente un odio contra sus víctimas, afectando a su honor".

La magistrada les pide una fianza de 2,4 millones de euros (en metálico o en bienes) para garantizar el pago de posibles indemnizaciones a los afectados si así lo estima la sentencia que se dicte. Esta cantidad la deben afrontar de forma conjunta y que también afronta el editor del periódico digital 'Aquí actualidad' como responsable civil del mismo, ya que fue una de las plataformas donde se difundieron las mentiras.

El juicio todavía está a la espera de fecha concreta, ya que están pendientes de resolverse los recursos de apelación de los procesados ante la Audiencia Provincial.

¿Cómo comenzó el bulo del Bar España?

Según el auto de procedimiento abreviado publicado en marzo de 2021, esta campaña de "acoso y desprestigio público" la comenzó Reinaldo Colás, el dueño de una peluquería ya fallecido y condenado con anterioridad por este asunto, y por la que se han realizado multitud de denuncias falsas a distintas instancias jurídicas.

Según el auto de procedimiento abreviado publicado en marzo de 2021, esta campaña de "acoso y desprestigio público" la comenzó Reinaldo Colás, el dueño de una peluquería ya fallecido

Este hombre, un peluquero alcohólico y despechado se inventó, por venganza hacia su exmujer, que las dos hijas que tenía con ella, fueron violadas en 1997 por el hombre que en ese momento mantenía una relación con la madre de las niñas. Este hombre llegó a decir que sus hijas fueron llevadas al Bar España, de ahí el comienzo del gran bulo.

Este delirio se extendió gracias a Antonio Toscano, otro hombre que animó al peluquero a grabar a gente de Benicarló, generalmente personas con problemas mentales, para que contaran que en ese bar se grababan violaciones a niños. Esta historia se empezó a viralizar en los rincones más oscuros de internet y hasta fue llevada a la televisión pública por TV3.

Antonio Toscano culpó a una secta que se reunía en el Bar España de la violación y muerte de las niñas de Alcaser

Toscano imaginó que había una secta que actuaba por la zona de Levante, formada por personajes muy importantes: políticos, jueces, banqueros...Ellos eran los responsables de la violación y muerte de las tres niñas de Alcàsser y también de la muerte de tres personas en Macastre en 1989. Y que, precisamente, el centro de menores Baix Maestrat, donde habían estado internadas seis meses las hijas del peluquero, era el lugar donde capturaban a niños de familias desestructuradas para realizar rituales satánicos, violarlos, matarlos y filmarlos.

Antonio Toscano cifraba en 80 las víctimas violadas y decía haber conseguido cerca de una decena de testimonios dispuestos a denunciar aquellos presuntos horrores frente a una cámara. Toscano y Colás incluso iban a grabar juntos un documental.

¿A quién acusaron de formar parte de la trama de pederastas del Bar España?

Según informa en un reportaje 'El Español', entre las personas a las que trataron de implicar en la falsa trama están el político Carlos Fabra; el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; un capitán de la Guardia Civil, Carlos Yacoub; la magistrada Sofía Díaz; el expresidente del AC Milan Giuseppe Farina, o la exconcursante de Masterchef, Maribel Gil.

¿Cómo llegó a la Justicia al caso Bar España?

Este caso llegó a contar con casi una veintena de denuncias por violación y abuso de menores. El expediente llegó a la justicia en 2005. En ese momento todos los que habían denunciado retiraron las demandas cuando el tema llegó hasta el juez, salvo Reinaldo Colás, que fue hasta el final.

Los jueces no vieron nada punible ya que los forenses examinaron a los niños que decían haber sido violados y no encontraron ningún indicio de ello. Los cinco menores presuntamente asesinados no fueron reclamados por ninguna familia y aunque el caso podría haber muerto ahí, a principios de la década pasada, algunos internautas especializados en propagar bulos rescataron la historia y la publicaron en conocidos foros. La justicia se volvió a pronunciar y todos los que habían dado difusión al bulo en Internet fueron condenados a cuantiosas multas y a retirar los contenidos de sus páginas.

Recientemente, un director de documentales que se llama Valentí Figueres, decidió empezar a rodar un documental llamado 'La Manada' en el que pensaba denunciarlo todo y hasta fue entrevistado en TV3.