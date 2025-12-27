La Casa Real publica las imágenes más virales de la reina Letizia este 2025

La Casa Real ha compartido a través de su cuenta de Instagram una selección de las imágenes más significativas de la reina Letizia durante 2025. Una serie de fotografías que resumen la actividad institucional de la monarca a lo largo del año. La publicación ha generado una notable respuesta a través de los comentarios de la propia recopilación, destaca a la Reina en eventos de carácter social e institucional, así como en momentos familiares con el Rey y sus hijas, la Princesa y la Infanta.

Las imágenes, difundidas bajo el pie de foto "Imágenes de S.M. la Reina a lo largo de este año 2025. #ReinaLetizia #CasaReal #2025", recogen una amplia variedad de momentos que han marcado la agenda de la reina Letizia, desde recepciones oficiales hasta la graduación de la infanta Sofía.

Esta recopilación de imágenes refuerzan la imagen de la Casa Real en plataformas sociales como Instagram, donde su perfil ya supera el millón de seguidores.

La princesa Leonor zarpa desde Cádiz

Con largos abrazos, los monarcas se despidieron de la princesa Leonor cuando esta última emprendió el oficio en el buque más antiguo del mundo. En este viaje, Leonor recorrió ocho países en cinco meses.

Publicación de Instagram de la reina Letizia | Casa Real

La infanta Sofía recién graduada

La segunda en la línea de sucesión terminó este 2025 el colegio en Gales en una emotiva ceremonia a la que acudieron sus padres. En la foto publicada por la Casa Real se aprecia a los Reyes mirando con admiración a Sofía de Borbón.

Publicación de Instagram de la reina Letizia | Casa Real

La Reina visita el Centro de Investigación del Cáncer

La reina Letizia visitó este año las instalaciones del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) para conocer de primera mano algunos de los proyectos de investigación oncológica más prometedores.

Publicación de Instagram de la reina Letizia | Casa Real

Premios Princesa de Asturias 2025

La Casa Real ha publicado también una imagen de cuando la familia acudió junto a la Reina emérita a Oviedo para vivir la tradicional ceremonia de los Premios Princesa de Asturias.

Publicación de Instagram de la reina Letizia | Casa Real

La reina Letizia junto a la Selección Española

La reina Letizia también recibió a la Selección Española de Fútbol femenina en el Palacio de la Zarzuela ese 2025, días antes de viajar a Suiza para disputar la Eurocopa. Durante esta visita, las futbolistas posaron junto con la Reina en un selfieque la Casa Real ha publicado en su perfil de Instagram.