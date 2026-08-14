La carrera por ver el eclipse de 2027 ya ha empezado: hosteleros avisan de reservas bloqueadas en Cádiz

La fiebre por el eclipse solar sigue su curso a pesar de haber concluido el fenómeno astronómico este pasado miércoles. Y es que tras el eclipse de 2026, España vivirá dos eventos más en menos de año y medio. El próximo 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028 tendrá lugar en nuestros país dos eclipses más que concentrarán toda la atención de los ciudadanos.

Se trata de un suceso histórico que volverá a aparecer en España en su totalidad, por lo que cientos de personas ya han comenzado a prepararse para volver a disfrutar de ello de cara al año que viene. Y es que el eclipse de 2027, que será visible en el sur de la península y el norte de África, ha disparado las reservas hoteleras en provincias como Málaga y Cádiz.

A falta de poco menos de un año, muchos interesados en este fenómeno astronómico han empezado a asegurarse alojamiento en las zonas donde el eclipse total será visible. Ante la gran acogida de este año, muchos han decidido reservar su sitio y, así, evitar una posible subida de precios en las fechas próximas.

Aumentan las reservas para agosto

La patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto, mes con una gran demanda vacacional y temporada alta en esta zona turística. En algunos establecimientos, que a un año vista suelen estar en estas fechas al 7 % de ocupación, las reservas alcanzan ya el 12 % de las plazas disponibles, tal y como ha informado a EFE el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández.

Por su parte, el turismo rural también se ha incrementado de cara al 2027. Según describe la plataforma Ruralidays, se han multiplicado por cinco las reservas. En el caso de las casas rurales de Málaga, la ocupación alcanza un 8 % y en Cádiz llega al 12 %, con estancias que van más allá de la jornada del eclipse total y oscilan entre las 5 noches y las 2 semanas de duración, según ha indicado Félix Zea, cofundador de la plataforma.

Un fenómeno astronómico que llenará el sur de España

La expectación alrededor del eclipse de 2027 se entiende también por su excepcionalidad. Será el segundo eclipse solar total consecutivo visible desde España dentro de la extraordinaria secuencia de fenómenos que atraviesa el país entre 2026 y 2028.

En 2027, la franja de totalidad atravesará el sur de España y alcanzará especialmente a Cádiz, Málaga, Granada y Almería, además de Ceuta y Melilla. Cádiz será, por tanto, uno de los destinos privilegiados para quienes quieran vivir el fenómeno sin necesidad de desplazarse fuera de España. La provincia ofrece, además, numerosos puntos desde los que seguir el eclipse, desde la propia capital hasta localidades del litoral y el entorno del Estrecho.

Asimismo, esta actividad excepcional sin duda impulsará los ingresos económicos de las zonas privilegiadas. El 2 de agosto de 2027 caerá en lunes, por lo que el fenómeno puede favorecer especialmente las pernoctaciones de la noche del domingo al lunes.

El acontecimiento traerá de nuevo a visitantes nacionales y turistas extranjeros interesados, generando actividad no solo en hoteles y apartamentos, sino también en restaurantes, comercios, empresas de actividades turísticas y otros negocios vinculados al turismo.