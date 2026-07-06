Carlos Rodríguez explica cómo viajar con tu mascota este verano: "Nunca le des ningún tipo de fármaco para trasladarlo"

Con la llegada del verano, muchas familias preparan sus vacaciones. Aunque, en algunos casos, los traslados a nuestros destinos pueden generar dudas: "¿Cómo viajo con mi mascota de forma segura?". El veterinario y presentador de Como el perro y el gato de Onda Cero, Carlos Rodríguez, ofrece una serie de recomendaciones para que los desplazamientos durante las vacaciones sean cómodos, seguros y tranquilos.

El veterinario recuerda que el coche suele ser el medio de transporte habitual para viajar con animales, aunque también existen opciones como los barcos, una de las más seguras y cómodas; el avión, con limitaciones de tamaño para los animales; o el autobús que, en palabras del veterinario, es un poco "claustrofóbico" para el animal. En cualquier caso, el veterinario recomienda acostumbrar previamente al animal al medio que usemos para el traslado con la ayuda de un especialista si fuera necesario. Sobre esto, lanza una advertencia: "no administrar ningún tipo de fármaco para tranquilizar a las mascotas en los viajes, ya que esta práctica puede poner en peligro la salud del animal y acabar, en algunos casos, con la muerte de la mascota".

Durante el trayecto, aconseja que las mascotas viajen siempre en un transportín ubicado en la parte del 'suelo' del coche y detrás del asiento del copiloto. En el caso de los perros de gran tamaño la alternativa al transportín es sujetarlo con un arnés homologado. El presentador de Como el perro y el gato insiste en que nunca deben ir sueltos dentro del vehículo, ya que, en caso de accidente, podrían salir disparados.

Los imprescindibles para la maleta de tu mascota

Al igual que los dueños nos hacemos la maleta, antes de salir de viaje, Carlos Rodríguez recomienda prepararle el equipaje a nuestro peludo con lo necesario para las vacaciones. Algunos de los elementos que aconseja llevar son:

Su comida habitual.

habitual. Sus juguetes favoritos para que se sienta cómodo durante el viaje.

para que se sienta cómodo durante el viaje. La correa y el collar.

La cartilla sanitaria .

. En el caso de tenerlo, recomendable llevar un botiquín de primeros auxilios.

Además, algo importante que recomienda el veterinario Carlos Rodríguez para ir de viaje con nuestra mascota es llevar anotado el teléfono de alguna clínica veterinaria de urgencias del destino para poder actuar ante cualquier imprevisto para, como asegura Rodríguez, "tener unas vacaciones tranquilas".