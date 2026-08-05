Carlos Rodríguez desvela en Onda Cero por qué las mascotas se portan mal y cómo evitarlo: "No tienen mala fe"

A veces, los animales se portan mal, igual que las personas. Por eso, el veterinario y presentador Como el perro y el gato, Carlos Rodríguez, ha explicado en Por fin los motivos por los que los perros mean en casa en lugar de en la calle o por qué los gatos arañan los sofás, entre otras situaciones.

"Las situaciones conflictivas que se producen son culpa de una insuficiente dedicación del humano a que el animal actúe como debe actuar", ha explicado. En este sentido, ha comparado la situación con los niños pequeños, a los que hay que enseñar para que aprendan a hacer las cosas bien.

Según el veterinario, los dueños de los animales tienen que "valorar" si han sido capaces de evitar que el animal actúe de esa manera. Por ejemplo, cuando un perro o gato hace sus necesidades en casa suele ser por diversos motivos, porque "un perro tiene absolutamente claro que la zona de alimentación, de descanso y de excreción tienen que ser muy diferentes".

Consejos para que los animales hagan sus necesidades donde les corresponde

Entonces, si lo hacen fuera de su sitio -en el caso de los gatos fuera del arenero- "no es culpa de ellos", sino que "en la mayoría de los casos es porque no se les ha enseñado correctamente cuándo y cómo tienen que hacerlo". Por ejemplo, los perros necesitan "una rutina", así que Carlos ha aconsejado que, para evitar que hagan sus necesidades en casa, lo mejor es sacarlos a pasear después de que coman y beban: "El estímulo digestivo y de defecación viene después de la ingestión".

Después de sacarlos a pasear y una vez que hayan hecho sus necesidades, es aconsejable felicitarles o darles un premio. Los gatos tienen la capacidad de saber dónde tienen que hacer sus necesidades, pero con los perros es "más difícil" y una rutina les ayuda. También hay casos en que un perro puede hacerlo en casa, pero porque tenga un problema digestivo, por ejemplo. En todo caso, "no tienen mala fe, no lo hacen para fastidiarte la vida".

Cómo evitar que un perro o gato arañe los muebles de casa

Según el experto, la clave está en "mirarle y conocerle, una cuestión de rutinas y de enseñarle". Así se evitarán los daños en el mobiliario, por ejemplo. Un gato usa sus manos y sus uñas para marcar su territorio, por eso, cuando rascan, lo mejor es comprarles rascadores específicos, enseñarles a jugar con ellos o echar feromonas.

En el caso de los perros, que también están acostumbrados a morder cuando les salen los dientes, lo mejor es comprarles un mordedor, "un juguete adecuado". Obviamente, Carlos ha avisado de que enseñar a los animales requiere "tiempo", pero si no se consigue, hay que acudir a unos veterinarios especializados en comportamiento animal llamados "etólogos".

Por último, el veterinario ha incidido en la importancia de la "socialización" con otros animales desde que son pequeños, incluso se les puede sacar en brazos si son pequeños y no están vacunados todavía, para que conozcan gente y el mundo exterior. De esta manera, el animal se acostumbra a jugar, a discutir, a ladrar con otros perros y los dueños evitan que desarrolle comportamientos hostiles.