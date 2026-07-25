Carlos Rodríguez critica la gestión de los incendios: "Hablen con los bomberos y el Ejército y déjenles actuar"

Los incendios forestales marcan de nuevo el verano en España, un drama que azota a miles de personas y seres vivos obligados a huir de las llamas. En el programa Como el perro y el gato de Onda Cero, el veterinario y presentador Carlos Rodríguez ha lanzado una reflexión sobre la gestión de este tipo de situaciones por parte de los gobiernos autonómicos y central. El presentador ha puesto, además, el foco tanto en la protección de los animales como en la necesidad de escuchar a los expertos.

Carlos Rodríguez ha cargado duramente contra la clase política, en concreto, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en el Día Mundial del Perro recibió en el Palacio de la Moncloa a un grupo de asociaciones y protectoras de animales. "El mismo presidente que ha dejado a los perros de caza sin ningún tipo de protección", ha criticado.

El presentador no solo ha criticado a Sánchez, sino también contra "los gobiernos autonómicos" porque "no ayudan" y son las propias personas las que tienen que proteger a los animales con sus propios medios, porque los políticos dicen "que todo va bien".

Pide que "hagan caso" a los bomberos forestales y a la UME que son los que saben

Así las cosas, Carlos ha puesto de ejemplo el caso de una mujer que lleva los animales a la clínica veterinaria que regentan y que anoche "tuvo que meterse en un coche con 20 gatos sin poder sacar a otros 30" por culpa de la gestión de los incendios. "No han hecho nada, solo quedar bien", ha lamentado el presentador.

Asimismo, el veterinario ha criticado que las autoridades no hayan hecho caso, a pesar de que hace un año prometieron que las imágenes de España en llamas no iban a repetirse. "Vamos cuatro veces peor en el mismo plazo de tiempo", ha apuntado, al tiempo que ha pedido que hagan caso a los bomberos forestales, y al ejército: "Dótenles de dinero, compren aviones nuevos, dejemos que intervengan; saben lo que tienen que hacer".

La situación en España sigue siendo muy complicada

El Gobierno ha ampliado la emergencia nacional -que afectaba a Madrid y Ávila- a Toledo, por el avance del incendio de Almorox, que ha obligado la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo. Por su parte, en Madrid y Ávila la situación sigue siendo crítica.

Hasta 12 municipios de la sierra oeste de Madrid y 11 en Ávila han sido evacuados. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el incendio de Ávila ha dañado ya alrededor de 21.000 hectáreas y tiene un perímetro de 112 kilómetros, mientras que el de la Comunidad de Madrid supera las 24.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de unos 100 kilómetros.

Además, en Manises (Valencia), una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas tras un incendio forestal declarado sobre las 12.50 horas en la zona del barranco del Salt de l'Aigua. El consistorio ha decretado dos días de luto oficial y el fuego ya está estabilizado.