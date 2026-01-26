Carlos Alsina vuelve a elogiar la gestión de Óscar Puente tras la tragedia: “Esto es lo contrario del apagón, que no comparecía nadie”

El trágico accidente ferroviario de Adamuz sigue marcando la actualidad en estos días en los que sigue avanzando la investigación y el Gobierno sigue intentando dar respuestas a las causas de un tragedia que se ha cobrado la vida de 45 personas.

Este lunes, Carlos Alsina ha defendido en Más de Uno la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la tragedia y las explicaciones que ha dado en los últimos días en las decenas de entrevistas y las ruedas de prensa que ha ofrecido, comparándola con la que dio el Gobierno tras el apagón del pasado mes de abril.

"Se está hablando mucho estos días en algún sector de la opinión de que esto es como lo del apagón y a mí me parece que esto es justo lo contrario. Cuando el apagón no comparecía nadie, empezando por el ministerio afectado, y se nos emplazó a unos informes y unas investigaciones que nunca tenían conclusiones", ha explicado.

Alsina ha agradecido a Puente que "siga compareciendo todos los días y respondiendo a las preguntas que se le hagan". "Nos parece de cajón que así debe ser, pero hemos visto tantas otras ocasiones en las que no fue así, que hay que celebrar que en esta ocasión sí lo sea", ha defendido.

El director de Más de Uno también ha hablado del primer informe de la comisión que se conoció el pasado viernes y que apunta a una rotura de la vía como causante del accidente. "Está por ver si es consecuencia del material que se empleó para fabricar el raíl, de cómo se hizo la soldadura, o de que las inspecciones que se han realizado en la vía no han sido las correctas, las oportunas o las adecuadas", ha explicado.

Otro de los asuntos que señala Alsina es la desconfianza que en los últimos días ha desatado que la comisión encargada de la investigación sea adscrita al Ministerio de Transportes. "Todo eso (la hipótesis de la rotura de la vía) viene de un informe preliminar de la comisión que está adscrita al Ministerio de Transportes, de la que en este caso vemos que sí que nos estamos fiando", ha dicho.