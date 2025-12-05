Un cardiólogo desvela los cinco alimentos tóxicos que nunca le daría a su hijo

Al igual que tener una buena higiene del sueño, nuestra alimentación es un pilar fundamental para nuestro organismo. Por eso, la formación de hábitos de alimentación saludables es muy importante en la infancia, ya que afectarán al resto de nuestra vida. Así lo explica Sanjay Bhojraj, doctor en cardiología, a CNBC Make It: "Los hábitos alimentarios instaurados en la infancia pueden ser la base de enfermedades crónicas cuando nos hacemos adultos".

En sus 20 años de experiencia como cardiólogo, Bhojraj ha visto el daño que pueden causar ciertos alimentos a largo plazo. Es por eso que ha identificado algunos alimentos tóxicos que hay que evitar que se consuman en la infancia y recomienda alternativas a estos.

Palomitas de maíz para microondas

Es un producto que preocupa mucho al doctor Sanjay Bhojraj, ya que la mayoría de marcas que lo ofrecen, las bolsas están recubiertas de perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (productos químicos sintéticos) y otras substancias tóxicas. Estos tóxicos pueden disminuir o debilitar la actividad del sistema inmunitario y provocar afectaciones en el nacimiento de los futuros hijo/as. También añade que el aromatizante de mantequilla, que suele incluir, acostumbra a contener compuestos perjudiciales para la salud pulmonar.

Como alternativa al consumo de palomitas de maíz en bolsa para el microondas, se recomienda preparar palomitas de maíz con aire caliente en casa e incorporar aceite de oliva o mantequilla derretida.

Carne procesada

Carne procesada se refiere a embutidos, tocino, salchichas de Frankfurt, etc. Este tipo de carne acostumbra a estar compuesta con altos niveles de sodio, conservantes y nitratos. Bhojraj explica a CNBC Make It que estos compuestos pueden afectar a nivel celular, ya que interfieren con compuestos importantes como el óxido nítrico, el cual se encarga de regular la presión arterial y el buen funcionamiento de las arterias, venas y los capilares. Además, el consumo de este tipo de carne, también aumenta la probabilidad de acumulación de colesterol en las arterias y el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares o cáncer.

Como alternativa recomienda el consumo de proteínas magras, ya que aportan proteína, pero tienen poca grasa saturada, como pavo o pollo ecológico. También añadir a la dieta habitual, proteínas vegetales como los garbanzos o las lentejas.

Yogures de sabores

Es importante mirar detenidamente la etiqueta de los yogures de sabores dirigidos a los niños/as, puesto que generalmente están compuestos de colorantes artificiales y azúcares añadidos. En ocasiones hay yogures dirigidos a menores que cuentan con porciones de tamaño bastante pequeñas, hecho que provoca que el niño o la niña se coma más de un yogur. Esto es muy peligroso, ya que por cada yogur que se consume de más, se multiplica la carga de azúcar.

Como alternativa, recomienda una mezcla más saludable y muy buena, yogur griego natural con miel o frutos rojos frescos.

Alimentos fritos

Los alimentos fritos acostumbran a freírse a altas temperaturas en aceites industriales reutilizados. Los aceites, en este estado, saturan los alimentos que cocinados de otra manera serían saludables, ya que contienen compuestos químicos como las acrilamidas. Estos compuestos fomentan la inflamación.

Como idea, para reducir el consumo de alimentos fritos, pero disfrutar de una comida buena y crujiente, Sanjay Bhojraj recomienda utilizar la freidora de aire, para hacer patatas fritas de boniato, chips de verdura, etc.

Cereales y bebidas azucaradas

El doctor Robert Lusting, experto en metabolismo, explica a Levels, que el desayuno de un niño o niña acostumbra a contener más azúcar de lo que su cuerpo puede procesar en tres días. Se refiere sobre todo a niños y niñas que desayunan cereales azucarados, zumos con azúcares añadidos, bollería industrial, etc. Además, añade, que "con esta alimentación matinal, estos niños/as están predispuestos a sufrir una bajada de azúcar en sangre cuando llevan pocas horas en el colegio y también a presentar problemas de concentración".

Por lo tanto, es esencial que por las mañanas incorporen el hábito de desayunar de manera saludable, para favorecer su salud global. Algunos productos saludables que se recomienda consumir por las mañanas son: fruta, huevos, batidos de grasas saludables y mucha fibra. Lusting destaca también como una opción saludable el consumo de líquidos, como es el agua filtrada con sabor a fruta natural.