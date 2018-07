La caída de WhatsApp revoluciona las redes sociales

El servicio de mensajería móvil WhatsApp ha dejado de funcionar este martes cerca de 40 minutos, desde las 21:50 a las 22:30 horas, un hecho que ha provocado las quejas y comentarios de millones de usuarios de esta poular aplicación. Todos los terminales de iPhone y Android han visto como este servicio dejaba de estar operativo minutos antes de las diez de la noche.

La empresa se ha limitado a disculparse por esta repentina caída del servicio en su cuenta de WhatsApp Status: "Currently having service issues with sending and receiving messages. will update you as we learn more. sorry for the downtime (Actualmente hemos tenido problemas con el envío y recepción de mensajes. Actualizaremos en la medida que sepamos más. Perdón por la caída)",



Las quejas y comentarios de los usuarios no se han hecho esperar y las redes sociales se han visto desbordadas. En pocos minutos WhatsApp ha pasado a ser trending topic en Twitter a nivel nacional y también mundial.