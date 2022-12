Una bebé seleccionada genéticamente salva a su hermana de una enfermedad grave de la sangre

Diama, de 11 años, ya no sufre dolores extremos ni constantes ingresos gracias a su hermana que nació tras un proceso de selección genética y que la ha "curado" de la anemia falciforme, una grave enfermedad hereditaria, mediante un trasplante de médula ósea.

Antes me sentía muy mal, me dolía la barriga y los huesos, pero ahora me siento mucho mejor